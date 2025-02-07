Hukuka rağmen talan durmuyor

Haber Merkezi

Okyanusların ısınması, buzulların erimesi gibi sonuçlara yol açan küresel ısınma tüm dünyada kasırga, sel ve birçok felakete yol açıyor. Tüm bunlar yaşanırken, Türkiye’nin yanı sıra Afrika ve Asya ülkelerinde maden ve enerji şirketleri başta olmak üzere ekokırım mahkeme kararlarına karşın şirketleri durdurmaya yetmedi.

MA’nın haberine göre, yaşanan ya da yaşanabilecek ekolojik felaketler, yurttaşların açtığı davalarda atanan bilirkişi heyetleri tarafından da raporlarda yer aldı. Çoğu raporda maden ya da enerji projelerinin doğada geri dönüşü mümkün olmayacak zararlara yol açacağı, su kaynaklarını yok edeceği, ekosistemi bozacağı sonuçlarına yer verildi. Davalara bakan İdare Mahkemeleri de bu doğrultuda projeler için ‘‘yürütmeyi durdurma’’ kararı verdi. Fakat şirketler bu kararlara rağmen çalışmalarını sürdürmeye devam etti. Mahkeme kararlarına karşın süren projelerden bazıları şöyle;

• ÇANAKKALE

Kazdağları’nda Cengiz Holding’in iştiraki Truva Bakır Maden’in başlattığı maden projesine karşı açılan davada iptal kararı verildi. Çanakkale 2’nci İdare Mahkemesi Ocak ayında verdiği kararla, MAPEG tarafından verilen maden işletme iznini iptal etti. Ancak bölgede ağaç kesimi devam ediyor.

• MUĞLA

Marmaris'teki Sinpaş/Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından inşa edilen otel ve devremülk projesi yapı ruhsatları 2024 Aralık ayında Muğla 2’inci İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. Ancak şirket karara rağmen çalışmalarını sürdürürken, bu çalışmalar da durdurulmadı.

• ORDU

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Altınordu’da yapılmak istenen Melet Balıkçı Barınağı Ordu İdare Mahkemesi tarafından 2022 ve 2023'te 2 kere iptal edildi. Barınak için yapılan kıyı dolgusu ise mahkemenin iptal kararlarına rağmen bir türlü durmadı.

• İSTANBUL

Kanal İstanbul projesi kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından alınan rezerv alan ilanı ve 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği kararları da çeşitli zamanlarda İstanbul 5'inci, 11'inci ve 3'üncü İdare Mahkemeleri tarafından hukuka aykırı bulunarak iptal edildi. Kanunen tarım arazilerinin hisseli ve yabancılara satışının, bölünmesinin ve bölünmesinin yasak olmasına rağmen talan devam etti.

• ANTALYA

Kemer'deki Phaselis Antik Kenti'nde bulunan iki plaj 1’inci Derece Arkeolojik Sit Alanı statüsünde ve koruma alanı içerisinde olmasına rağmen “Phaselis Antik Kenti Ören Yeri ve Bütünleyici Kıyı Alanı Çevre Düzenlemesi” adı altında ihaleye çıkarıldı. Projeye karşı açılan davada “Uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararlar doğurabilecek nitelikte olduğu” gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı verildi. Karara rağmen inşaat çalışmaları Bostanlık ve Alacasu Koylarında jandarmalar eşliğinde devam etti.

• RİZE

Cengiz İnşaat’ın Rize İkizdere ilçesinde çalışmalarını sürdürdüğü taş ocağı için verilen ‘‘ÇED gerekli değil’’ kararı 2024 Ocak ayında iptal edildi. Verilen karar Haziran ayında Danıştay 6’ncı Dairesi tarafından bozuldu. Verilen yürütmeyi durdurma kararına rağmen, iki karar arasında geçen aylarda Cengiz İnşaat çalışmalarını durdurmadan devam etti.