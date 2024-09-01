Hukukçu Dr. Dilek Ekmekçi gözaltına alındı

MHP ve Ülkü Ocakları'nda yöneticilik yapan isimler hakkında Sinan Ateş cinayetinde rolleri olduğu ve kendisini tehdit ettikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulunan ceza hukukçusu avukat Dr. Dilek Ekmekçi, gözaltına alındı.

Avukat Cemil Çiçek, Dr. Ekmekçi'nin sanal medya platformu X'te (Twitter) yaptığı bir paylaşım nedeniyle "kamu görevlisine hakaret" iddiasıyla ofisinde gözaltına alındığını açıkladı.

Çiçek, "Ceza Hukuku Hocamız Av. Dr. Dilek Ekmekçi az önce avukatlık ofisinde, attığı twitlerden ötürü, "kamu görevlisine hakaret suçundan" polis tarafından gözaltına alındı! Baro, Barolar Birliği ve muhalefet hocamıza ve meslektaşımıza sahip çıkmalı!" ifadelerini kullandı.

Ceza Hukuku Hocamız Av. Dr. Dilek Ekmekçi az önce avukatlık ofisinde, attığı twitlerden ötürü, "kamu görevlisine hakaret suçundan" polis tarafından gözaltına alındı!



Baro, Barolar Birliği ve muhalefet hocamıza ve meslektaşımıza sahip çıkmalı!@dilekmekci @istbarosu @barolar pic.twitter.com/9a5gJChQYd — Cemil Çiçek (@avcemilcicek06) August 31, 2024

MA'nın haberine göre; Yenilik Partisi Sözcüsü Doç. Dr. Kemal Çiftçi de, "Av. Dilek Ekmekçi'nin ofisinde arama yapıldığı ve gözaltı işlemi yapıldığı yönünde bilgilendirildik. Detayları halihazırda bilmemekle birlikte, sosyal medya paylaşımları ve önemli iddiaları sebebiyle, muhtedir çevrelerin gözdağı verme maksatlı bir işlemi olmamasını temenni ediyorum" mesajını paylaştı.

Ekmekçi, daha önce MHP ve Ülkü Ocakları'ndan bazı isimler hakkında Sinan Ateş cinayetinde rolleri olduğu ve kendisini tehdit ettikleri için "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.

Suç duyurusunda, İzzet Ulvi Yönter, MHP MYK üyeleri Şahin Gürz, Tamer Çakıroğlu ile Nevzat Ünlütürk, MHP İstanbul İl Başkanı Serter Selim, MHP İstanbul İl Başkanlarının da aralarında bulunduğu 25 isim yer alıyordu.