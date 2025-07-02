Hukukçu Eminağaoğlu: CHP kurultayına ilişkin dava hukuki dayanaktan yoksun

Eski Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin davayı değerlendirdi.

CHP kurultayında çıkar karşılığı oy verildiği, hukuk davasında da butlan durumunu oluşturduğu iddiasının hukuki bir temeli olmadığını söyleyen Eminağaoğlu, "Kişinin sonuçta "kendi iradesi ile" çıkar/etki nedeniyle bile olsa farklı oy kullanması, oylamaya hile karıştırma suçunu oluşturmaz. Böyle bir durumun en çok en çok disiplin suçunu oluşturabileceği söylenebilir. Disiplin suçu boyutundaki eylemin de ağır hükümsüzlük yani butlan nedeni olarak kabulü mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

Eminağaoğlu, bu iki davanın CHP'ye yapılan yargı organları üzerinden müdahale etmek ve darbe hukuku uygulamak olduğunu kaydetti.

Eminağaoğlu'nun değerlendirmeleri şöyle:

CHP kurultayında çıkar karşılığı oy verildiği iddia edilip,

Bu konunun ceza davasında oylamaya hile karıştırma suçunu, hukuk davasında da butlan durumunu oluşturduğu iddiasının hukuki temeli yok.

Kişinin sonuçta "kendi iradesi ile" çıkar/etki nedeniyle bile olsa farklı oy kullanması, oylamaya hile karıştırma suçunu oluşturmaz. Böyle bir durumun en çok en çok disiplin suçunu oluşturabileceği söylenebilir. Disiplin suçu boyutundaki eylemin de ağır hükümsüzlük yani butlan nedeni olarak kabulü mümkün değildir.

Bu nedenle her iki davanın da hukuki temeli yok. Bu iki dava ile CHP'ye yapılan yargı organları üzerinden müdahale etmek ve darbe hukuku uygulamaktır.

AKSİ OLSA İDİ...

Yerel ve genel seçimleri kazanan parti, belediyelerde ve kamuda bir çok kişiyi işe almakta, onlara sosyal yardım da yapmakta, ihaleler vb vermekte. (Hatta çok yerde adaylar tarafından veya adaylar adına el altından veya açıktan yardımlar da yapılmakta ve bu durumun seçim sknuçlarını değiştirdiğine de sıklıkla tsnık olunmakta.)

O zaman tüm bunların her seçim çevresi veya seçimin geneli olarak çetelesi yapılıp, bu SEÇİMLERDE BİRİNCİ OLABİLMEK İÇİN oylamaya hile karıştırıldı mı denilecek...

Hele de TAM KANUNSUZLUK HALİ de süreye bağlı olmadığına göre, tüm seçimler YSK'ya mı taşınabilecek...

BU ÖRNEK BİLE CHPye açılan davaların yersizliğini ortaya koymaktadır.

Darbe hukukuna hayır!"