Hukuksuz ev hapsiyle geçen 32 gün: ‘Belirsizliğe itildim’

Atahan UĞUR

19 Mart operasyonları sonrasında ülke geneline yayılan eylemlerin ardından gözaltına alınan yüzlerce öğrenci tutuklanırken birçoğu hakkında ise ev hapsi ve adli kontrol kararları uygulanmaya devam ediyor. Bu gençlerden birisi de 1 Mayıs öncesi düzenlenen şafak operasyonunda gözaltına alınan ve 32 gündür ev hapsinde tutulan Galatasaray Üniversitesi İşletme Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Arda Karademir. 32 gündür hakkında verilen ev hapsi kararına karşın elektronik kelepçe takılmadığını ifade eden Karademir yaşadıklarını BirGün’e anlattı.

Arda Karademir (solda) sorularımızı yanıtladı.

‘KİŞİ ÜZERİNDEN DELİL ARIYORLAR’

Kendisiyle birlikte 17 kişinin gözaltına alındığını anımsatan Karademir, “1 Mayıs’tan önce iki ayrı operasyon yapıldı, bunlardan birinde ben alındım. Benim dosyamdan 17 kişi gözaltına alındı. Bu arada o alınan 17 kişiden bir tanesi isim benzerliği ve yanlış teşhisle alındı, daha sonra serbest bırakıldı. Bu 17 kişinin neden seçildiğini sorguladığımızda bir cevap bulamadık. Üstelik hepimizin suçlaması farklıydı. Benim hakkımda ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ iddiasıyla, bir arkadaşım hakkında ise ‘toplantı ve gösteri yürüyüşlerine muhalefet’ iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Normalde hukuk sistemi delilden suçluya gider, ama bizde süreç ters işliyor. Kişi üzerinden delil aranıyor. Twitter hesabım incelendi, 6 Şubat depremlerine ilişkin ve başkaca bazı tweetlerim delil olarak gösterildi. Ancak bunların Cumhurbaşkanına hakaret kapsamında suç teşkil etmediğine eminim çünkü bana gösterilen tweetler cumhurbaşkanı ile alakalı bile değil” dedi.

Kaldığı öğrenci yurdunda gözaltına alındığını belirten Karademir, “Aynı sabah ara ara kaldığım arkadaşlarımın evine de operasyon yapıldı. İki polis arabası, bir tane Akrep, özel harekat timi gelmiş ve uzun namlulu silahlarla evlerinin kapıları kırılarak içeri girmişler. Arkadaşlarımın yere yatırılıp elleri arkadan elleri arkadan tutarak ve başına silah doğrultularak ‘Arda nerede?’ diye sorulduğu bir durum yaşanmış. Bir sabah 5.30’ta seninle alakası bile olmayan bir durum için evinin kapısı kırıp uzun namlulu silahlı polisler seni yere yatırabiliyor” ifadelerini kullandı.

‘GÖZALTINDA OLDUĞUMUZ HABER VERİLMEDİ’

4 gün gözaltında kaldığını ifade eden Karademir, “Günde dört kere ‘yemek’ getiriyorlardı. Üçü kuru sandviç biri de sokak hayvanlarına versen yemeyecekleri kadar kötü sözde sulu yemek. Sulu yemekle gelen peçete ve ıslak mendili saklayarak tuvalette kullanabiliyoruz. Çünkü tuvalette tuvalet kağıdı veya ıslak mendil yok. Tuvalet zaten çok pis bunu söylememe gerek bile yok. 4-5 saat tuvalete çıkarılmadığımız oldu. Kısacası öyle şiddetvari olmasa da insanı rahatsız edecek bir işkence noktasına geliyordu durum. Aileme haber verdiklerini söyleyip bana ‘Aileme haber verildiğini onaylıyorum’ yazılı bir tutanak imzalattılar ancak haber vermemişler. Sadece ben değil, benimle birlikte alınan 16 kişinin hiçbirinin ailesine ve avukatlarına haber verilmemiş” diye konuştu.

‘FİNAL SINAVLARIMA DAHİ GİREMEDİM’

“Avukatım şans eseri ismimi gözaltı listesinde görüp geldi” diye konuşan Karademir, “Hakkımızdaki suçlamayı üçüncü günün sonunda, ifadeden bir saat önce öğrenebildik. Üçüncü günün sonunda polis ifadesine gitmeden bir saat önce bizi avukatımızla görüştürdüler. Günlerce neden gözaltında olduğumuzu, neyden dolayı suçlandığımızı bilmeden tutulduk. Bu belirsizliğin getirdiği korkuyu yaşatmaları da bir noktada işkencedir” dedi.

Çağlayan Adliyesi’nde avukatı yanında olmadan savcı ile görüştürüldüğünü aktaran Karademir, bu durumun kendisini savunmasız hissettirdiğini söyledi. 14 kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını anımsatan Karademir, “Her ne kadar bunu hak etmesem de ev hapsi kararına sevindim. Çünkü kimseye zarar vermeden sokağa çıkıp yürüyüş yapmanın suç olmadığını bilsem de, mevcut adalet sisteminin sağlıklı işlenmediği için tutuklanma riskini hep düşündüm. Hatta kendimi buna hazırlamıştım. Ama Çağlayan Adliyesi’nin kapısından çıktığımda annemi gördüğüm an dedim ki ben kendimi hazırlayabilirim ama annemi hazırlayamam. Bu duygulara sahip biri için ev hapsi zafer gibi geliyor” ifadelerini kullandı.

Ev hapsi süresince kendisiyle ilgili kurumlarca iletişime dahi geçilmediğini söyleyen Karademir şöyle konuştu: “Ne imza verdim ne arayan ne de denetlemeye gelen oldu. Bu da devletin bürokratik süreçlerinin ne kadar aksak olduğunu da gösteriyor.

Bununla birlikte kelepçe de henüz gelmedi. Bana tebligat için savcılıktan gelen kişiye sorduğumda bana ‘Kurul kararıyla belli olacak kelepçe sana gelebilir, gelmeyebilir’ dedi. Kısacası çok fazla belirsizlik var. Mahkeme tarihim de belli değil. Bu da ev hapsimin ne kadar süreceğinin bilinmemesi anlamına geliyor. Galatasaray Üniversitesi’nde final haftasındayız ama ben finallerime giremiyorum. Hocalarımla iletişim halindeyim, eğitim hakkımdan geri kalmamak için bir çözüm arıyoruz. Ancak bu konuda da herhangi bir hukuki prosedür yok. Yani bir öğrenci ev hapsindeyken sınavlara nasıl katılabilir? Katılabilir mi? Bunun bir cevabı yok.”’

“Hukuki çerçevede suçlu olmadığımı biliyorum. Ama ev hapsim ne zaman bitecek, yargılanmam ne zaman olacak, bilmiyorum” diye konuşan Karademir, “Bu belirsizlik insanın zihnini o kadar yoruyor ki… Bu yorgunluk, insanın kendi içinde verimli olmasını da zorlaştırıyor. Çünkü belirsizlik içerisindeyken düzgün düşünemiyorsun.

SESİMİZİ ÇIKARMAKTAN ASLA ÇEKİNMEMELİYİZ

Ayrıca ev hapsinden önce beni gözaltına aldıkları gün, cep telefonumu bilgisayarımı banka kartlarıma her şeyime el koydular. Hâlâ alamadım. Makaleler, kitaplar okuyorum. Sınavlarıma girebilir miyim bilmiyorum ama bu süreçte sınavlarıma çalışıyorum. Sınavlarıma çalışabilmek için arkadaşımdan ödünç aldığım bir tableti kullanıyorum. Dayımla yaşıyorum ama tek başıma olsaydım ne yapardım bilmiyorum. Ailem ve arkadaşlarım yardım etmese hiçbir şeyim olmayacaktı. Bir öğrenci evinde tek başına yaşayan bir öğrenci olabilirdim. O zaman ne yapacaktım? Arkadaşlarım sık sık ziyarete geliyor. Bu dayanışma çok kıymetli. Sosyal ölüme terk edilen bir insanın hayatta kalabilmesi, bu dayanışma sayesinde oluyor. Sürecin bize kattığı en değerli şeylerden biri bu birliktelik. Kısacası, hukuk sisteminin verdiği kara bir noktada beni bir sosyal ölüme terk ederken, dayanışmanın gücü beni şu an hayatta tutuyor diyebilirim” dedi.

Karademir son olarak şunları aktardı: “Hukukun sağlıksız işlediği çok net. Hukuksuz bir süreçle karşı karşıyayız. Savcılarımız, hâkimlerimiz bu sürece maalesef ortak oluyor. Ama bu hukuksuzluklar bizi yıldırmamalı çünkü biz direne direne kazanacağız. Korkmamalıyız. Birlikte durmalıyız. Sesimizi çıkarmaktan asla çekinmemeliyiz. Biz sadece anayasal hakkımızı kullandık."