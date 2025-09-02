Hukuksuz imarınızı kabul etmiyoruz

Eyüpsultan Karadolap Mahallesi’nde oturan yurttaşlar, yıllardır çözülemeyen imar ve tapu sorunlarının çözülmesi talebiyle Eyüpsultan Belediye önünde bir araya geldi. Hukuksuz imar planlaması ile karşı karşıya kaldıklarını belirten mahalleli, yaptıkları açıklamada şunları kaydetti:

“İmar planındaki değişiklikte yalnızca şahıslara ait olan 38 ada 45 parsel konut alanına alınmış, belediyeye ait parseller ise bizim mülkümüzle birleştirilmek isteniyor. Bu durum hem özel mülkiyet ile belediye mülkünü karıştırıyor hem de bölgede mevcut düzeni bozuyor. Emsal artışı için parsellerin birleştirilmesi şart koşulmuş ama bizim arsalarımızın yapısı buna uygun değil. Dolayısıyla kâğıt üzerinde görünen haklardan faydalanmamız mümkün olmayacak. Ayrıca tapuda görünen eski malik ve onun mirasçılarından kalan hisseler yıllardır yol olarak kullanılıyor, fiilen yapılaşma yok.

Ancak planda buna dair hiçbir açıklama yapılmamış, konu belirsiz bırakılmış. Bu nedenlerle 21.05.2025 tarihinde askıya çıkan imar planı tadilatına itiraz ediyoruz ve gerekli düzeltmelerin yapılmasını talep ediyoruz.”