Hukuksuz işten atmalara tepki: Haklarımızı savunuyoruz

DİSK Genel İş Sendikası 1-2-3 ve 9 No’lu Şubeler, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde hukuksuzca işten çıkarılan 158 işçi ve yaşanan sendikal baskılara yönelik basın açıklaması gerçekleştirdi. Sendika binası önünde gerçekleştirilen basın açıklamasını Genel-İş İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Ercan Gül, okudu.

7-8 Ocak’ta gerçekleştirilen eylemlerin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin eyleme katılan işçilere yönelik hakkaniyetsiz uygulamalar hayata geçirdiğini dile getiren Gül, “Öncelikle yaşanan tüm sorunları diyalog yoluyla çözebileceğimizi belirtmek isteriz. Önceliğimiz elbette budur. İktidarın politikaları karşısında emek ve demokrasi mücadelesi bayrağını elinde tutan ve bu uğurda kurulduğu günden bugüne kadar bedeller ödeyen bir sendika olarak bu onurlu mücadelemizden de hiçbir zaman geri adım atmayacağımızın bilinmesini de isteriz” dedi.

"DİSİPLİN SÜRECİ BAŞLATILDI"

Eylemlerin ardından yaşananları aktaran Gül, şunları söyledi: “Sendikamızın örgütlü olduğu ESHOT Genel Müdürlüğü’ne ait olan 236 adet otobüs Belediye-İş Sendikasının örgütlü olduğu İZULAŞ A.Ş’ ye devretme işlemleri başlamıştır. Eyleme katılan işçilere tutanaklar tutularak disiplin süreci başlatılmıştır ki bu 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun ‘sendika özgürlüğünün güvencesi’ başlıklı 25’inci maddesine aykırıdır. İZENERJİ şirketinde çalışan 148 üyemiz, kendi rızası olmadan İşveren tarafından belirsiz süreli ücretsiz izne çıkarılmışlardır. Ayrıca Kent Konseyi Müdürlüğü’nde çalışan 10 üyemiz 50 gün önce belirsiz süreli ücretsiz izne çıkarılmıştır. Bu uygulamalar yalnızca işçilerin haklarına değil, aynı zamanda Anayasa ile güvence altına alınmış temel özgürlüklere açık bir saldırıdır.”

Yapılanların sendikal hak ve özgürlükleri engellemek olduğunu belirten Gül, “Sosyal demokrat bir belediyeye yakışmayan tutum sendikamız açısından da kabul edilemezdir” diye konuştu.

Hep birlikte iktidarın uyguladığı ekonomik kıskaç karşısında omuz omuza mücadele verme çağrısında bulunan Gül, “Ancak emekçilerin haklarına, alın terlerine,sendikal hak ve özgürlüklerine dokunmayın. İşçilerin emeğiyle mücadelesiyle tercih ettiği üyesi olmaktan onur duydukları DİSK Genel-İş’li olma hakkını bir Meclis kararıyla oldu bittiye getirerek TÜRK-İŞ’e bağlı Belediye-İş sendikasına geçirmek hem işçilerin sendika seçme hakkına müdahaledir hem de Anayasal haklarına aykırıdır” şeklinde konuştu.

"PAZARTESİ DİRENİŞE BAŞLAYACAĞIZ"

İşçi sınıfının hak mücadelesini hiçbir baskının durduramayacağını vurgulayan Gül, sözlerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Haksız ve hukuksuz yere ücretsiz izne çıkarılan 158 arkadaşımız Pazartesi günü işlerine başlatılmadıkları takdirde ve ESHOT’ta 236 otobüslerin devir işlemleri durdurulmadığı taktirde örgütümüzün almış olduğu karar doğrultusunda 3 Şubat Pazartesi günü sabah saat 08:30’da İzmir Büyükşehir Belediyesi Fuar 1 Nolu Hol’un önünde direnişimize başlayacağımızı belirtmek isteriz. Haklarımızı savunuyoruz, baskılara boyun eğmiyoruz.”