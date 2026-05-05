Hukuksuz, keyfi karar iptal edilmeli

BirGün Muhabiri Sarya Toprak’ın, Gülistan Doku soruşturmasına dair haberlerinin ardından Yeni Akit tarafından hedef gösterilmesi üzerine, 30 yıllık kamu emekçisi ve KESK üyesi babasının görevden uzaklaştırılmasına tepki yağdı.

Baba Hasan Toprak’ın görevden uzaklaştırılması kararına karşı çok sayıda sendika, emek meslek örgütü ile siyasetçi açıklama yaptı.

Bursa’da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı bir kurumda müdür yardımcısı olarak görev yapan Toprak’ın hemen göreve iade edilmesi için çağrı yapıldı.

“MÜCADELE EDECEĞİZ!”

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu, (KESK): Açık ki bu sadece Hasan Toprak’a değil, tüm kamu emekçilerine, sendikal örgütlülüğe ve basın özgürlüğüne yönelmiş bir saldırıdır ve kabul edilemez. Hukuksuzluk, keyfiyet derhal sona erdirilmeli, Hasan Toprak göreve iade edilmelidir. Konfederasyonumuz konunun takipçisi olmaya devam edecek, hukuksuzluk sona erinceye kadar mücadele edecektir.





Çağdaş Gazeteciler Derneği: Gazetecinin haberleri nedeniyle kendisinin hedef haline getirilmesi sonrası ailesinin de hedef alınması ve hatta 30 yıllık kamu emekçisi babasının görevden uzaklaştırılması mesleğimize olan çok yönlü saldırıların yeni bir boyutudur.





DİSK Basın-İş: Sendikamız üyesi gazeteci Sarya Toprak'ın, mesleğini icra ettiği için sistematik biçimde hedef gösterilmesi ve bu baskının ailesine yöneltilmesi kabul edilemez bir hukuksuzluktur. Gazetecinin haberinden dolayı ailesinin hedef alınması, hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmadığı gibi, temel hak ve özgürlüklere yönelik ağır bir ihlaldir.





Eşitlik İçin Kadınlar Platformu (EŞİK): Kadınların kaybolduğu, öldürüldüğü ya da şüpheli biçimde yaşamdan koparıldığı dosyalarda gerçekleri araştıran kadın gazetecilerin kriminalize edilmesi tesadüf değildir. Gülistan Doku'nun akıbeti hâlâ açıklığa kavuşturulmamışken, dosyada adı geçen ve siyasi/kamusal bağlantıları olduğu iddia edilen kişilere dokunan haberler sonrası gazetecilerin ve ailelerinin hedef alınması, Türkiye'de iktidar gücüne yakın çevrelerin kamu mekanizmalarını baskı aracına dönüştürebildiğine dair kaygıları derinleştiriyor.





Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu: Gazetecilere yönelik skandal baskılardan sonra sıra şimdi de ailelerine mi geldi?





Dicle Fırat Gazeteciler Derneği: Yeni Akit'in BirGün muhabiri Sarya Toprak'ı hedef göstermesini ve ardından babası Hasan Toprak hakkında verilen görevden uzaklaştırma kararını en güçlü şekilde kınıyoruz. Bu yaklaşım yalnızca bir gazeteciyi değil, halkın haber alma hakkını da doğrudan hedef almaktadır.





SOL Parti İstanbul İl Örgütü: Aileler üzerinden verilen bu gözdağı karşısında hep birlikte mücadele edeceğiz. Ne yaparlarsa yapsınlar bu rejimi göndereceğiz.





Türkiye Gazeteciler Cemiyeti: Yeni Akit Gazetesi'ni ve yazarı Zekeriya Say'ı meslektaşımızı Sarya Toprak'ı hedef alan haberleri ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle kınıyoruz. Sarya Toprak ile dayanışma içinde olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.

4 KESK ÜYESİNE DAHA SORUŞTUMA AÇILDI

Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Yeni Akit’in hedef göstermesi üzerine KESK üyesi Hasan Toprağı açığa aldıktan sonra KESK üyesi 4 emekçi hakkında da soruşturma açtı.

Urfa Siverek ve Maraş’taki okul baskınlarının ardından KESK, iki günlük iş bırakmıştı. İş bırakma sonrası Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde görev yapan 4 KESK üyesi hakkında soruşturma açıldı.

Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından açılan soruşturmada, KESK üyelerine gönderilen yazıda “16-17 Nisan 2026’da izinsiz ve mazeretsiz olarak mesaiye gelmediğiniz tespit edilmiş olup söz konusu tarihlerde hangi sebeple işe gelmediğinize dair açıklamanızın İl Müdürlüğümüze gönderilmesini rica ederiz” ifadeleri yer aldı.