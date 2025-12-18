Hukuksuz yasaklar direnişi önleyemez

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınarak tutuklandığı 19 Mart operasyonuna karşı sokaklar eylem alanına döndü. Yurttaşların demokratik haklarını kullanmayı engelleme çalışan valilikler ise kentlerde eylem yasağı aldı. Büyükşehirlerdeki eylem yasaklarını dinlemeyen yurttaşlar sokakları doldurdu. Küçük kentlerde ise bu eylem yasakları yurttaşların demokratik haklarını engelleme hamlesi olarak kullanıldı. İstanbul Valiliği de 19-23 Mart tarihlerini kapsayan toplantı, gösteri ve basın açıklaması yasağı kararı alarak eylemlerin büyümesini engellemeye çalıştı.

İstanbul Barosu Valiliğin verdiği bu kararı yargıya taşıdı. İstanbul 3. İdare Mahkemesi emsal bir karar vererek İstanbul Valiliğinin 19-23 Mart tarihlerini kapsayan toplantı, gösteri ve basın açıklaması yasağı kararını hukuka aykırı bularak iptal etti.

HUKUK DEVLETİ VURGUSU

İstanbul Barosu tarafından açılan dava sonucu verilen bu karar, demokratik haklarını kullandığı için gözaltına alınan, aylarca tutuklu kalan ve hala yargılamaları süren yüzlerce kişiye yöneltilen suçlamaların da siyasi ve hukuksuz olduğunu ortaya koydu.

İstanbul 3. İdare Mahkemesi valiliğin temel hak ve özgürlükleri il genelinde askıya alan genel, ölçüsüz ve keyfi yasak kararının hukuk devletiyle bağdaşmadığını ifade etti.

Kararı duyuran İstanbul Barosu, "Bu karar, hukuka aykırı ve ölçüsüz uygulamalar ile yüzlerce yurttaşın gözaltına alınmasının da hukuka aykırılığını açıkça ortaya koymuştur. İstanbul Barosu, temel hak ve özgürlüklere yönelik her türlü müdahaleyi izlemeye ve hukuk zemininde kararlılıkla mücadele etmeye devam edecektir" dedi.

BERAAT GEREKTİRİYOR

Yüzlerce gencin tutuklanmasına dayanak yapılan yasak kararının iptali bu suçlama ile yargılananlar hakkında derhal beraat kararı verilmesini gerekli kılıyor. Ayrıca karar bugüne kadar alınan ve bugünden sonra alınacak eylem ve etkinlik yasağı kararları açısından da emsal niteliği taşıyor. 19–23 Mart 2025 tarihleri arasını kapsayan valiliğin eylem yasağı kararı İstanbul'u fiilen olağanüstü hâl koşullarına sürüklemiş, kent yaşamını durma noktasına getirmişti.