Hukuksuz yıkıma şafak operasyonu

Bir gecede rezerv yapı alanı ilan edilen İstanbul Ümraniye’deki Topağacı Mahallesi’nde hukuki süreç devam ederken dün sabah saatlerinde mahalleye Ümraniye Belediyesi yıkım ekipleri geldi. Kentsel dönüşüm kapsamında bazı evler yıkılırken, mahalleli bu duruma tepki gösterdi. AKP'li Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım’a seslenen halk ‘‘Mahallenin rezerv alan ilan edilmesine karşı açılan dava sürürken yıkımların yapılmasını kabul etmiyoruz’’ dedi. Topağacı Barınma Bürosu kurduklarını belirten mahalleli, ‘‘Topağacı Mahallesi halkı direnecek’’ diye konuştu.

226 hanenin yaşadığı mahallede, 24 Temmuz perşembe günü bazı evlerin elektrik, su ve doğalgazları kesilmişti. Yaşananların ardından mücadeleyi büyüten halk, Ümraniye Belediyesi önünde eylem yapmış, itiraz dilekçelerini sunmuş ve mahallede direniş başlamıştı.

İSMET YILDIRIM’A TEPKİ

Direniş sürerken dün sabah 06.30 sıralarında bu kez çevik kuvvet ekipleri ile Ümraniye Belediyesi zabıta ekipleri mahalleye geldi ve bazı evleri kepçelerle yıktı. Topacağı mahallesi adına yapılan açıklamada yıkılan evlerin kentsel dönüşüm süreci için imza atan ve evi boş olan evler olduğu anımsatılarak ‘‘Boşluklu ve tek taraflı muvafakatnameyi tehditle imzalattılar, imar planı yok, süre yok, muhatap yok ama yine yıkım var, yine çevik kuvvet var. 19 gün önce elektriğimizi suyumuzu ve doğalgazımızı kesmeye geldikleri günde olduğu gibi yine mahallemize sabahın köründe çevik kuvvetler geldi. Direneceğiz’’ denildi.

MÜCADELE BÜYÜYECEK

AKP’li Ümraniye Belediye Başkanı Yıldırım’a seslenilen açıklamada ‘‘Hani evlerimiz sağlam değildi? 10 katla rant edecekler, yüksek nüfuslu kentlerle halkı kontrol edebilecekler diye evimize çöküyorlar. Mağdur ettiği mahalleliyi hedef gösteren İsmet Yıldırım’a sesleniyoruz. Bizi muhatap alacaksınız, bizimle masaya oturacaksınız’’ ifadelerini kullandı. Mahalle sakinlerinden Muhammed Memet Yakıt ‘‘Bize herhangi bir bilgilendirme yapılmadığı için ne yapacaklarını öngöremiyoruz. Şafak operasyonu yapar gibi ansızın geliyorlar ve ne yapmak isterlerse onu yapıyorlar’’ derken, Turgay Kutlu da ‘‘Yarın sıra bizim evlere de gelecek. Mücadelemiz büyüyecek’’ diye konuştu.

∗∗∗

BASKIYLA YÖNETME ÖRNEĞİ

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medyadan yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi: ‘‘Dava bitmeden, mahkeme kararı beklenmeden evler yerle bir edildi. Bu, hukukla değil, baskıyla yönetmenin örneğidir. Bu, deprem gerçeğini halkı sindirmek için araç haline getirmek, hak arama özgürlüğünü gasp etmek ve toplumsal muhalefeti bastırmaktır. Deprem bahanesiyle yapılan bu zorbalık hem yargı önünde hem de milletin vicdanında yargılanacaktır. Topağacı Mahallesi sakinleri tapulu evlerinde otururken rezerv alan ilan edilerek haklarından mahrûm bırakılmıştır. Halkın rızası olmadan yaşam hakkı gasp edilerek dönüşüm olmaz.’’