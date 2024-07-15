Hukuksuzluğa karşı durana yargı sopası

Haber Merkezi

Mesleki faaliyetleri nedeniyle şubat ayında tutuklanan ve 28 Haziran’da tahliye edilen Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) üyesi Avukat Şüheda Ronahi Çiftçi, 30 Haziran’da savcılık itirazı üzerine yeniden tutuklandı.

Antalya Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde yaşanan hak ihlallerini incelemek ve raporlaştırmak için tutuklularla yapmış olduğu ziyaretler gerekçe gösterilerek “örgüt üyesi olmak” iddiasıyla tutuklanan Çiftçi’nin meslektaşları, avukatlara dönük uygulamalara tepki gösterdi. ÖHD üyesi Nagihan Avçil, hukuksuzluklara karşı çıkan avukatların hedef alındığını söyledi.

Avçil, “Ronahi’ye edilen suçları çürüttük. Raporlarla hak savunucusu olduğunu gösterdik. Tüm bu ispatlara rağmen tutuklandı” dedi. Avçil, “Cezaevlerinde iktidar eliyle özel bir politika uygulanıyor. Hukuksuzluğu kabul etmeyen avukatlar ise yargılama ve soruşturmalara tabi tutuluyor." dedi.