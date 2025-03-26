Hukuksuzluğa sessiz kalamayız

Haber Merkezi

Marmaris Kent Politikaları Derneği, Muğla’nın Marmaris ilçesinde, Sinpaş’ın otel ve devremülk projesinin ruhsatları iptal edilmesine rağmen çalışmalarına devam etmesine karşı 35 sivil toplum kuruluşu, meslek örgütü ve odalara birleşme kararı aldıklarını açıkladı.

Marmaris Kaymakamlığı önünde 52 gündür nöbet tuttuklarını anımsatan yaşam savunucuları, yayımladıkları manifestoda ‘‘Bizler, hukuk zaferlerine rağmen durdurulamayan, İçmeler Mahallemiz, Kızılbük mevkiindeki inşai faaliyet karşısında ortak bir duruş sergilemek için bir aradayız’’ denildi. Açıklamada, özetle şu ifadelere yer verildi:

‘‘Marmaris, gücünü milli parkından, kıyılarından, ormanından ve endemik türlerinden alan tüm insanlığın ortak hazinesi olan bir turizm merkezidir. Ancak, Kızılbük mevkiinde devam eden inşaat faaliyetleri, bu değerleri yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bırakmaktadır. Hukuki mücadelede elde edilen kazanımlar açık ve nettir. Muğla İdare Mahkemeleri, projenin ruhsatlarının imar mevzuatına aykırı olduğunu, kıyı kanununa aykırı olduğunu ve ÇED süreçlerinin eksik işlediğini hükme bağlamıştır. Bilirkişi raporları, projenin Marmaris Milli Parkı’na, kıyı ekosistemine ve bölgenin doğal dokusuna geri dönülemez zararlar verdiğini ortaya koymuştur. Tüm ruhsatlar iptal edilmiş, inşaat mühürlenmiş ve yıkım kararı alınmıştır. Ne yazık ki, bu kararlara rağmen inşaat faaliyetleri çeşitli yollarla sürmekte; kıyılar doldurulmakta, milli park işgal ve tahrip edilmekte ve Marmaris’in altyapısı bu yoğun yapılaşmayı kaldıramayacak bir noktaya sürüklenmektedir. Bizler, bu hukuksuzluğa sessiz kalamayız.’’

Yaşam savunucuları taleplerini şöyle sıraladı:

•Mahkeme kararları eksiksiz uygulansın

•Mühürlü ve ruhsatsız olan inşaat boşaltılsın ve durdurulsun

•Şirketin işgal ettiği Milli Park alanı boşaltılsın.