Hukuksuzluğu önlemek için valiyi de yargılayın

Kırklareli’nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde geçen yıl meydana gelen selde yıkılan ve ruhsatsız işletildiği tespit edilen kampta sele kapılarak hayatını kaybedenlerin yakınları, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşme talebiyle Bakanlığa gitti. Bakanlıktan yetkililerle görüşen aileler, daha sonra Bakanlık önünde açıklama yaptı. Selde eşi Suna Duman’ı kaybeden Hüseyin Duman, “Adaletsizlikleri kendi çabamızla tespit etmeye çalışıyoruz” dedi.

Davaya ilişkin redd-i hâkim talebinde bulunduklarını söyleyen Duman şu iddialarda bulundu:

“Şüphelerimizi bizzat Bakana iletmek istedik. İddianameyi hazırlayan Cumhuriyet Savcısı Muzaffer Lekesiz ve onun eşi davada ‘başkan’ sıfatıyla bazı kararlar alıyor. İddianameyi hazırlayan kişi ile mahkemede hâkim olan Merve Lekesiz’in kararları var. Biz buna karşıyız. Davada iddianameyi hazırlayan kişinin kendi eşi olması, koskoca Kırklareli Adliyesi’nde başka hâkim, savcı kalmamış gibi bunların aynı karede olması bizleri üzüyor. Dönemin valisi Osman Bilgin, eşimin ve insanların ölümüne sebep olan Bülent Bayrak’ın iş yerini ziyaret ediyor. Mahkemede Bülent Bayram, Validen çok büyük destek aldığını söyledi. ‘O yüzden burayı yaptık’ dedi. Aileler olarak hukuksuzluğu önlemek için burada sadece Bülent Bayrak’ı değil, Valiyi de yargılayın diyoruz.”