‘Hukuksuzluğun’ hukuki faturası: İBB eylemleri dosyaları kabarttı

Hakkında yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile 87 kişi 19 Mart’ta gözaltına alındı. Gözaltı işlemlerinin ardından tüm Türkiye ayağa kalktı. Türkiye’nin dört bir yanında öğrenciler, kadınlar ve işçiler tek yürek olarak, “Baskılara boyun eğmeyeceğiz” dedi.

Operasyonlara tepki göstermek amacıyla Anayasal haklarını kullanarak sokağa inan yurttaşlar, polisin engellemeleri ile karşılaştı.

Valilikler birbiri ardında, “Gösteri ve eylem yasağı” kararları alırken polisler biber gazları ile kitlelere müdahalelerde bulundu. Eylemlere katılan çok sayıda gencin, 22 Mart sabahı evlerine yapılan baskınlarla gözaltına alınması yurttaşın tepkisini artırdı.

FATURA KESİLDİ

Kitlelere yönelik müdahalelerin ardından çok sayıda yurttaş hakkında, “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet” kapsamında soruşturma dosyası açıldı. Adalet Bakanlığı’nın verileri de “Hukuksuzluğa tepkinin faturası” olarak nitelendirildi.

Cumhuriyet Başsavcılıklarında 2023 yılında toplam 4 bin 504 kişi hakkında, “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na aykırılık” gerekçesiyle dosya açıldı. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma dosyası açılan kişi sayısı, 2024 yılında ise 4 bin 847 oldu.

Türkiye’de, 19 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirilen İBB operasyonlarının ardından başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanında kitlesel eylemler düzenlendi. Sokağa inen hemen her yaştan binlerce yurttaş, polisin biber gazlı, coplu müdahalesine maruz kaldı. Müdahalelerin ardından, büyük bölümünü öğrencilerin oluşturduğu yüzlerce kişi gözaltına alındı.

DOSYALAR PATLADI

Muhalefetin, “Anayasal haklar engelleniyor” gerekçesiyle eleştirdiği eylemcilere müdahalenin hukuki faturası Adalet Bakanlığı’nın verileriyle ortaya konuldu. 2023 yılında 4 bin 504, 2024 yılında 4 bin 847 olan Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında açılan dosya sayısının, 2025 yılında 7 bin 450’ye ulaştığı öğrenildi.

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında hakkında dosya açılan yurttaşlardan 4 bin 713’ü 2025 yılında hâkim karşısına çıkarıldı. Ceza mahkemelerinde yargılanan yurttaşlardan 502’si mahkûm edildi. Toplam 573 yurttaşın cezası ise ertelendi.