Hukuksuzluğun kaymağı: Bakanlıktan 691,8 milyonluk döviz kârı

Türkiye, 19 Mart’a İstanbul Büyükşehir Belediyesi operasyonları ile uyandı. Operasyonlar kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında olduğu çok sayıda belediye yöneticisi gözaltına alındı. Türkiye'de infial yaratan ve “CHP’ye yargı darbesi” olarak nitelendirilen operasyonlar, Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu olumsuz tabloyu daha da ağırlaştırdı.

Ekonomi piyasaları, İmamoğlu’nun gözaltına alınması başta olmak üzere, operasyonlara sert tepki verdi. Borsa keskin bir şekilde düşerken kurlar da tarihi zirveyi gördü. 19 Mart’ta avro ve dolar kuru, birkaç saat içinde 5’er lira yükseldi. Avro 45 TL’yi aşarak, dolar ise 41 TL’yi aşarak rekor kırdı.

FATURA YURTTAŞA

Operasyonlar nedeniyle altüst olan ekonominin ağır faturası yurttaşa kesildi. Türkiye’deki her yurttaşın cebinden birkaç saat için 20 bin TL çıktı. Asgari ücrette 1 gram altın değerinde erime yaşandı. Dar gelirli yurttaşın cebini doğrudan etkileyen operasyonlar, döviz mevcudu bulunanların ise parasını katlayarak artırdı.

ASTRONOMİK KÂR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2025 yılının ilk çeyreğine yönelik verileri de astronomik döviz kârını gözler önüne serdi. Bakanlığın mali tablolarında yer alan, “Döviz Mevcudunun Değerlemesinden Oluşan Olumlu Kur Farkları” kaleminde ocak, şubat ve mart aylarında yaşanan çarpıcı değişim dikkati çekti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ocak ayındaki döviz kârı kayıtlara, 93 milyon 178 bin 816 TL olarak geçti. Bakanlığın şubat ayı sonundaki toplam döviz kârı ise 262 milyon 520 bin 453 TL olarak kaydedildi. Bakanlığın, İBB operasyonlarının yaşandığı mart ayındaki döviz kârı toplamı ise şubat ayına oranla yüzde 163,5 arttı. Bakanlığın döviz rezervinin üzerine yalnızca mart ayında 429 milyon 337 bin 806 TL konuldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Ocak-Mart 2025 dönemindeki toplam döviz geliri ise mali raporlara, 691 milyon 858 bin 259 TL olarak yansıdı.