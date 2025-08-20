Hukuksuzluk, bizzat gündemin kendisidir

Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, dördüncü toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak da katıldı. Komisyonun üçüncü toplantısında alınan karar kapsamında, ilk oturumda Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit ve Dul Yetimler Derneği, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehir Aileleri Vakfı ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği başkanları da yer aldı.

TBMM Başkanı ve Komisyon Başkanı Numan Kurtulmuş şunları söyledi: “TBMM, hiçbir pazarlığın içerisinde olmadan bu sürecin bir an önce bitirilmesi ve bu ülkede ebedi kardeşliğin tesis edilmesi için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecektir.” TBMM Başkanı Kurtulmuş, TBMM önünde yanan beyaz Toros ile ilgili konuştu. Kurtulmuş’un yaşananlarla ilgili yaptığı değerlendirme, “Masasına beyaz Toros koyduğu” belirtilen savcıyı anımsattı. İçişleri Bakanlığı’nın, aracı yakan kişinin hurda araçlarla ilgili ÖTV yasasının gecikmesine tepki olarak aracını yaktığını açıkladığını anımsatan Kurtulmuş, şunları söyledi:

“Beyaz Toroslarla anılan faili meçhul cinayetlerin geride kaldığı bir süreç içindeyiz. Böylesine sembolik şeyler üzerinden bilerek ya da bilmeyerek yapılan spekülasyonlara karşı çok dikkatli olunması gerekir.”

TUTUKLAMALAR

Komisyonda söz isteyen CHP Milletvekili Turan Taşkın Özer ise Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in tutuklanmasına ve İBB soruşturmalarına değindi. Tutuklanan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in tutukluluğa sevk yazısında kullanılan ifadelerin "kopyala yapıştır" ile diğer tutuklamaların sevk yazısında da kullanıldığına dikkati çeken Özer, sözlerini şöyle sonlandırdı.

“Yargı eliyle siyasetin dizayn edildiği bir ülkede nasıl barış konuşacağız. Gündemi değiştirmeye çalışmıyoruz, gündemin ta kendisi budur. Adaletsizliğin, hukuksuzluğun karşısında durmak, bunları bu komisyonda gündeme getirmek zorundayız.” Diyarbakır Anneleri adına ilk sözü alan Bedriye Uslu, süreçte katkısı olanlara teşekkür etti. Süleyman Aydın ise çocuğunun 15 yaşındayken PKK'ye katıldığını anlatarak, özetle şu sözlere imza attı: “Biz evlatlarımızı istiyoruz. Ben evladımı isterken Lice kırsalına kadar gittim PKK, ‘Evladını vermiyoruz’ dedi. Biz evlatlarımızı istiyoruz. PKK, ‘Kürtler için mücadele ediyoruz’ diyor ama ben de Kürdüm. Bana evladımı vermiyorlar.”