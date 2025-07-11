Hukuksuzluk canımızı yakıyor

Haber Merkezi

19 yaşındaki Ali İsmail Korkmaz, Eskişehir’de 2 Haziran 2013 tarihinde Gezi Parkı direnişi sırasında polisler ve eli sopalı kişiler tarafından ölesiye darbedildi. Beyin kanaması geçiren Korkmaz, 10 Temmuz'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ali İsmail Korkmaz katledilmesinin 12. yıldönümünde mezarı başında ve konserle anıldı. 12 yıldır katledilen çocuğu için adalet talebinde bulunan anne Emel Korkmaz, faillere hak ettikleri cezaların verilmediğine işaret ederek, "10 yıl ceza aldılar ama 10 yıl yatmadılar. 15 Temmuz darbesinden sonra denetimli serbestlik uygulamasıyla dışarı çıktılar ve hiçbiri mesleğinden men edilmedi” dedi.

Polislerin sildiği görüntülerin bilirkişiler tarafından geri getirildiğini anımsatan Emel Korkmaz, "Bir çocuğun canına kastedilmiş ve siz o görüntüleri siliyorsunuz. Bunun için yine dava açıldı ama maalesef hiçbir şey çıkmadı. O görüntüyü silen de ceza almadı. Ali İsmail'i darp edenler de ceza almadı. Bugün, bir ekmek çalan çocuk daha fazla ceza alıyor, bu daha çok canımızı yakıyor. Katledilen hiçbir çocuğumuzun katili ceza almadı. Çok evladımızı kaybettik, çok can gitti ama hiçbiri cezalandırılmadı. Bu hukuksuzluk, adaletsizlik canımızı daha çok yakıyor" diye konuştu.

DAVA SÜRECİ

Olaya dair açılan dava sürecinde, polislerin kamera kayıtlarını sildiği ve delileri kararttığı ortaya çıktı. "Güvenlik" gerekçesiyle Kayseri’ye taşınan davada, Mevlüt Saldoğan’a “kasten yaralama sonucu ölüme sebebiyet verme” suçundan 10 yıl 10 ay, polis Yalçın Bulut’a 10 yıl, esnaflar İsmail Koyuncu, Ramazan Koyuncu ve Muhammet Vatansever’e 6 yıl 8 ay, Ebubekir Harlar’a 3 yıl 4 ay ceza verildi. Polisler Şaban Gökpınar ve Hüseyin Engin ise davadan beraat etti. Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi, tutuksuz polis Hüseyin Engin hakkındaki beraat kararını ve Ebubekir Harlar'a verilen 3 yıl 4 ay cezayı bozdu. 5 Nisan 2017'de sanık Ebubekir Harlar'a 6 yıl 8 ay, tutuksuz polis Hüseyin Engin'e 7 ay 15 gün ceza verdi. AYM, polis memuru Hüseyin Engin’in yeniden yargılanması için karar verdi. Yerel mahkeme, sanık Hüseyin Engin’e 7 ay 15 gün hapis cezası verdi. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, cezayı onadı. AYM'ye yapılan başvurudan sonuç çıkmaması üzerine aile avukatları, "yaşam hakkının ihlal edildiği" gerekçesiyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvuruda bulundu.