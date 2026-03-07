Hukuksuzluk liginin zirvesi: Türkiye AİHM'de ilk üçte

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) ihlal kararlarına yönelik 2025 yılı verileri, Türkiye’deki yargıya yönelik eleştirilerin haklılığını gösterdi.

Türkiye, AİHM’de aleyhinde en çok karar çıkan ülkeler arasında yer almayı sürdürdü.

AİHM'e 2025 yılında 47 Avrupa ülkesinden toplam 53 bin 450 şikâyet başvurusu yapıldı. Türkiye’nin 18 bin 450 derdest başvuru ile aleyhinde en çok karar beklenen ülke olduğu belirtildi.

Türkiye aleyhinde yapılan ve derdest durumdaki başvuruların toplam başvurular içindeki oranı, yüzde 34,5 olarak gerçekleşti. AİHM’de, Türkiye aleyhinde yapılan ve karar bekleyen başvuru sayısının da 31 Aralık 2025 itibarıyla 18 bin 450 olduğu bildirildi.

Türkiye’nin, aleyhine karar verilen 25 ülke arasındaki yeri de dikkati çekti. AİHM verileri, Türkiye’nin 2025 yılında 66 ihlal kararı ile hakkında en çok ihlal kararı verilen üçüncü ülke olduğu öğrenildi.

Hakkında, 2025 yılında en çok ihlal kararı alınan ülke ise 160 karar ile Ukrayna oldu. Ukrayna’yı, 153 ihlal kararı ile Rusya izledi.

İHLAL KARARLARI

Türkiye’ye yönelik AİHM’den verilen ihlal kararlarının konularına göre dağılımı da paylaşıldı.

Adil yargılanma hakkı ihlalinin ilk sırada yer aldığı Türkiye’ye yönelik ihlal kararları, bazı konu ve ihlal sayılarına göre şöyle sıralandı: