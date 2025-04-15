Hukuksuzluk mahalle mahalle anlatılacak

Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi’ndeki koğuşunu adeta bir çalışma ofisi gibi kullanıyor. CHP’nin, “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerini yakından izleyen Ekrem İmamoğlu’yla görüşen partililer, İmamoğlu’nun mitinglerin kapsayıcılığından büyük memnuniyet duyduğunu aktarıyor.

Edinilen bilgiye göre, “Mitinglerin CHP mitingi olmaktan çıktığını” kaydeden İmamoğlu, “Hak talep eden herkes mitinge destek veriyor” değerlendirmesinde bulunuyor. CHP kaynakları da “İktidar, zalimler ve hak arayanlar olarak iki kutup yarattı” görüşünü savunuyor.

MİTİNGLER SÜRECEK

CHP’de, “İmamoğlu’na özgürlük” talebinin yanı sıra erken seçim çağrısını da içeren kampanya sürecine yönelik çalışmalar da devam ediyor. İmamoğlu’nun özgürlüğü için yapılan imza kampanyasının 28 milyon hedefine ulaşılana kadar devam edileceğini söyleyen CHP kurmayları “İmza sayıları 14 Nisan itibarıyla 10 milyona ulaştı” diyor. Mitinglerin de İmamoğlu’nun özgürlüğüne kavuşturulana kadar süreceğinin altını çizen CHP'liler, miting takvimini ise “16 Nisan’da İstanbul ilçe mitinglerimize, 20.30’da Beylikdüzü’nden, il mitinglerimize de cumartesi 14.00’te Yozgat’tan devam edeceğiz. 23 Nisan’da Birinci Meclis önünde bir miting düşünüyoruz. 19 Mayıs’ta da İzmir’de olacağız” ifadeleriyle paylaşıyor. Emniyet kaynaklarından edindikleri bilgiyi aktaran CHP kurmayları, Samsun’da gerçekleştirilen mitingin katılımcı sayısı itibarıyla “Samsun’un en büyük ikinci mitingi olduğunu” vurguluyor.

YERELDE ÖRGÜTLENME

CHP, “Hukuksuzlukları anlatmak” için sayısı 2 milyona yaklaşan üyeleriyle mahallelere inmeye hazırlanıyor. Bu kapsamda, her mahallede bir temsilci bir CHP temsilcisi bulunacağı ve temsilcilerin seçimlere kadar herkesle temas edeceği kaydediliyor. Sandık görevlilerinin yalnızca sandıkla ilgili değil, seçmenle temas konusunda da eğitimler alacağını anlatan CHP kaynakları, “Sandık görevlilerimiz, seçim gününe kadar mahallesindeki seçmenlerin tamamına ulaşacak. Sandık sorumlusu, yalnızca sandığı beklemeyecek. Sandık gelene kadar mahallesindeki herkesle konuşacak, maruz kaldığımız hukuksuzluğu ve CHP’nin Türkiye hayalini anlatacak” diye konuşuyor.