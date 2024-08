Hukuksuzluk son bulmayacak

TBMM Genel Kurulu, TİP Milletvekili Can Atalay için toplanacak. Yeterli sayıda milletvekilinin imzası ile yapılan çağrı üzerine olağanüstü toplanacak TBMM Genel Kurulu’nu, AKP’li Bekir Bozdağ yönetecek. Muhalefete göre, tartışmalı geçmesi beklenen olağanüstü toplantıda AYM kararı bir kez daha yok sayılarak Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesine yönelik hukuksuzluk devam ettirilecek.

Muhalefet partileri, Anayasa Mahkemesi’nin Can Atalay kararı sonrası TBMM Genel Kurulu’nun 16 Ağustos'ta olağanüstü toplanmasını talep etti. TBMM Genel Kurulu’nun olağanüstü toplanması talebi ile hazırlanan ve yeterli sayıda milletvekilinin imzasını taşıyan ortak başvuru dilekçesinin onaylanmasının ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırdı. Meclis'i CHP’li Gülizar Biçer Karaca’nın yönetmesi beklenirken TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan dikkati çeken bir hamle geldi. Kurtulmuş, olağanüstü oturumu AKP’li Bekir Bozdağ’ın yönetmesini istedi.

MHP SALONDA YOK

Can Atalay için toplanacak TBMM Genel Kurulu'nda MHP milletvekilleri bulunmayacak. Olağanüstü toplantı çağrısına imza atmayan İYİ Partililer ise salonda olacak.

Olağanüstü toplantıdan Can Atalay'ın milletvekilliğinin iadesi ile sonuçlanacak bir karar beklenmiyor. Muhalefet, Can Atalay’a yönelik hukuksuzluğun sürdürüleceğini kaydediyor. Olağanüstü toplantı, Can Atalay’ın milletvekilliğinin iadesi ile sonuçlansa da muhalefet, yeni dönem için karamsar bir tablo çiziyor. Atalay’ın milletvekilliğinin iade edilmesi durumunda, dokunulmazlığının kaldırılmasının ve yeniden cezaevine gönderilmesinin iktidarın ajandasında olduğu savunuluyor.

HUKUKA SAYGILARI YOK

Milletvekili Atalay için gerçekleştirilecek olağanüstü toplantı öncesinde BirGün’e konuşan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, “Tabloyu gerçekçi bir şekilde okuduğumuzda, umutlu olmamız için bir neden yok” dedi. İktidarın hukuka saygılı olmadığının altını çizen Emir, “Hukuk gözetilseydi hiç bu noktaya gelinmezdi. AYM’nin ilk kararı sonrasında Atalay’ın ivedilikle tahliye edilip görevine başlatılması gerekirdi” diye konuştu.

CHP'li Emir, Anayasa ve hukuka saygılı bir tutum alınması için ısrarcı olacaklarını vurguladı. Oturumun CHP'li Biçer yerine AKP’li Bozdağ tarafından yönetilecek olmasıyla ilgili de konuşan Emir, “Bu değişikliğin Genel Kurul’dan çıkacak karara etkisi olmaz. Ancak Meclis Başkanvekilinin bazı yetkileri var. Oturumun ve tartışmaların süresi gibi noktalarda Meclis Başkanvekilinin inisiyatifi önemlidir. Umuyoruz ki Bozdağ, hakkaniyetli davranacaktır” ifadelerini kullandı.