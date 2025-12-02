Hukuksuzluklara son verin

Haber Merkezi

Uluslararası Af Örgütü Avrupa Bölge Direktör Yardımcısı Dinushika Dissanayake, CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta gözaltına alınmasının ardından düzenlenen protestolara katıldıkları için haklarında dava açılan kişilerin beraat etmesini değerlendirdi.

Dissanayake, protestocuların ve gazetecilerin aylarca süren haksız yargılamalara maruz bırakılmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, “Türkiye’de ceza adalet sisteminin muhalefeti bastırmak için kötüye kullanılmasına son verilmeli” ifadelerini kullandı.

Uluslararası Af Örgütü’nün yazılı açıklamasında, İmamoğlu’nun gözaltına alınmasını protesto ettikleri gerekçesiyle haklarında dava açılan 87 kişinin 28 Kasım’da; aynı protestolarla bağlantılı suçlamalar yöneltilen sekiz gazeteci ve dört avukatın ise 27 Kasım’da beraat ettiği hatırlatıldı.

Dissanayake, beraat kararlarının olumlu bir gelişme olduğunu ancak bu kişilerin sekiz ay boyunca gözaltı, yargılama ve baskıya maruz bırakılmasının hâlâ yanıtlanmamış bir soru olduğunu vurguladı.

Açıklamada, Mart ayında yüzlerce gencin barışçıl protestolara katıldıkları için gözaltına alındığı ifade edilirken, Uluslararası Af Örgütü’nün araştırmalarının polis müdahalelerinde gazeteciler dahil protestoculara yönelik işkence ve kötü muamele iddialarını ortaya koyduğu aktarıldı.

Dissanayake, “Bu davalar en baştan açılmamalıydı. Beraatler sevindirici olsa da bu süreç boyunca yaşanan hak ihlalleri görmezden gelinemez” dedi.

Uluslararası Af Örgütü, Türkiye’de protestolara yönelik ceza davalarının sistematik hale geldiğini belirterek adalet mekanizmasının muhalefeti sindirmek için kullanılmasının demokratik hakları zedelediğini vurguladı.

Dissanayake, Türkiye’de ifade ve toplanma özgürlüğünün korunması gerektiğini ve adalet sisteminin siyasi amaçlarla yönlendirilmesine son verilmesi çağrısını yineledi.