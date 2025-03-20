Hukuksuzlukta var, akademide yok

İstanbul Üniversitesi'nin, “yokluk” ve “açık hata” gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle aldığı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasına ilişkin iptal kararı toplumda infial yarattı. YÖK'ün Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu 2024'te ise gözler, İstanbul Üniversitesi’ni aradı.

DÜNYADA KARŞILIĞI YOK

Onlarca kişinin diplomasına yönelik, “hukuksuz” olduğu değerlendirilen yöntemle iptal kararı veren ve geçmiş dönemin en başarılı yüksek öğrenim kurumlarından olan İstanbul Üniversitesi’nin “Akademik başarısının” artık uluslararası derecelendirme kuruluşlarının listelerinde karşılığı olmadığı gözler önüne serildi. İstanbul Üniversitesi, dünya çağında kabul gören QS’in listesine ancak 761-770 aralığında girebildi.

Üniversite, THE isimli kuruluşun listesinde de çok gerilerde yer aldı. AKP iktidarları döneminde gerileyen akademik başarı bu listede de görünür oldu. Türkiye’den ilk 500’e yalnızca Koç Üniversitesi ve ODTÜ’nün girebildiği THE listesinde İstanbul Üniversitesi’nin yeri, 1001-1200 aralığında oldu.