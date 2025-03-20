Hukuksuzlukta var akademide yok: İÜ dünya listesinde mumla aranıyor

TBB ve İBB Başkanı, CHP’nin Cumhurbaşkanı Aday Adayı Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diploması, İstanbul Üniversitesi’nin aldığı karar ile iptal edildi.

Üniversitenin, “Yokluk” ve “Açık hata” gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle aldığı diploma iptal kararı toplumda infial yarattı. Hukuksuzluk olarak değerlendirilen uygulama kapsamında İmamoğlu’nun yanı sıra aynı dönemde Kıbrıs’tan İstanbul Üniversitesi’ne yatay geçiş yapan 28 kişinin de diploması geri alındı.

Üniversitenin İmamoğlu’nun diplomasına yönelik iptal kararı aldığı dakikalarda YÖK, Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu 2024’ü yayımladı. Raporda gözler, İstanbul Üniversitesi’ni aradı.

DÜNYADA KARŞILIĞI YOK

Onlarca kişinin diplomasına yönelik, “Hukuksuz” olduğu değerlendirilen yöntemle iptal kararı veren İstanbul Üniversitesi’nin, “Akademik başarısının” uluslararası derecelendirme kuruluşlarının listelerinde karşılığı olmadığı gözler önüne serildi. İstanbul Üniversitesi, dünya çağında kabul gören QS’in listesine ancak 761-770 aralığında girebildi.

İLK BİN DAHİ HAYAL

Üniversite, THE isimli kuruluşun listesinde de yokları oynadı. Türkiye’den ilk 500’e yalnızca Koç Üniversitesi ve ODTÜ’nün girebildiği THE listesinde İstanbul Üniversitesi’nin yeri, 1001-1200 aralığında oldu.

***

YÖNETİM KURULU KARARI

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olması beklenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptaline yönelik İstanbul Üniversitesi kararında, özetle şu ifadeler kullanılıyor:

"Üniversitemizde görevlendirilen İnceleme Komisyonu tarafından hazırlanan rapor uyarınca, Yükseköğretim Kurulu kararlarına ve mevzuatın aradığı şartlara aykırı olarak 1990 yılında Üniversitemiz İşletme Fakültesi İngilizce programına usulsüz yatay geçiş yapan 38 kişiden kaydı silinen 10 kişinin yatay geçiş kararlarının, geri kalan ve Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığı'nın Araştırma Raporu’nda adı geçen kişi dahil mezun olan 28 kişinin yatay geçiş kararlarının ve bu kararlara dayalı olarak bu kişilerin elde ettikleri mezuniyetlerin ve diplomaların yokluk ve açık hata gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptal edilmesine, üniversitemizin tüm fakültelerinde yapılmış olan yatay geçişlerle ilgili inceleme ve araştırmalara devam edilmesine ve akabinde gerekli iş ve işlemlerin tesis edilmesine karar verilmiştir.”