Hukukta Ortaçağ’ı aratır oldular

Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik operasyonların yankıları sürerken yargı sopasını elinde tutan iktidar savunmaya da engel olmaya devam ediyor. 19 Mart’tan bu yana türlü hukuksuzluklarla mücadele eden avukatlar, aradan geçen yaklaşık 3 aylık süreye rağmen ne bir iddianame hazırlandığını ne de elde tutulur bir delil ortaya çıkarıldığını söylüyor. İBB soruşturmasına bakan avukatlar, Çağlayan Adliyesi önünde açıklama yaptı.

Avukatlar, yaptıkları açıklamada sürece ilişkin tepkilerini belirtirken savcılarla görüşemediklerine ilişkin isyanda bulundular. Avukatlar ayrıca soruşturma sürecinin şeffaf yürütülmesini ve iddianamenin bir an önce hazırlanmasını talep etti.

Avukatların açıklaması şöyle: "Soruşturma sürecinde ve yargılamanın devamında silahların eşitliği ilkesi olarak işlemesi gereken süreç bir silahın diğerine tahakkümü olarak işlemektedir. 19 Mart’tan beri yaşadığımız süreç iddia makamının soruşturma sürecindeki bütün süjelere tahakkümü şeklinde işlemektedir. Duruşmalar bize açılmıyor. Dilekçelerimizin akıbeti hakkında bilgi alamıyoruz. Müvekkillerimiz tutukluluk süreçlerine aktarıldıktan sonra muhtelif şehirlere gerekçesi bile belli olmayan şekillerde sevk ediliyorlar. Bu sevk zamanları sözde iddia makamı bakımından stratejik zamanlar olarak adlediliyor."