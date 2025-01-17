Hukukun işlediğine şahit olmak istiyoruz

Haber Merkezi

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilen teğmenlerin avukatlığını üstlenen Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, "Teğmenlerin sevinçlerini aileleri ile paylaştıkları ve ülkeye güven veren tavırları TSK açısından gurur vesilesidir. Ancak TSK’nın itibarını zedeleyen ise bu sürecin kamuoyundaki tartışma biçimi ve maalesef ki bu sürece ilişkin olarak yürütülen disiplin soruşturmasıdır." dedi.

Sağkan, "Bugün hukukçular olarak burada hukukun işlediğine şahit olmak istiyoruz. 85 milyonun kalbinin, ruhunun, gönlünün bizlerle birlikte burada olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullandı.