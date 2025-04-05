Hukukun son kalesi savunma

Türkiye’de yargı hiç olmadığı kadar siyasallaşmış durumdayken avukatlar, 5 Nisan Avukatlar Günü’ne siyasi baskı, işsizlik ve her şeye rağmen dayanışma içinde geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu ile çalışma arkadaşlarının gözaltına alınması ve tutuklanmasıyla başlayan protestolar ülke geneline yayıldı.

Binlerce kişi gözaltına alınırken, yüzlerce kişi de tutuklandı. Bu gözaltılar ve tutuklamalar sırasında binlerce avukat yurttaşların sokakta, gözaltında, adliyede, hastanede ve cezaevlerinde hukuksuzluğa maruz kalmaması için mücadele etti ve yaşanan hak ihlallerini ortaya çıkardı.

YARGI ZEDELENDİ

İstanbul Barosu Başkanı Av. Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, “Barolar, adalet, demokrasi, özerklik içinde hukukun üstünlüğünü savunmak, insan haklarını korumak için görev, yetki ve sorumluluk sahibidir. Baroların bağımsız, avukatların özgür olmadığı bir ülkede adil yargılama da yoktur. Barolar, karakoldan başlayıp mahkeme kararının uygulanmasına kadar yargılama sürecinin bütün aşamalarında yer alan tek yargı bileşenidir sav, savunma, hüküm üçlüsünde. Baroların bağımsız olmadığı, avukatların özgür olmadığı bir ülkede adalet de yoktur. Türkiye’de özellikle 2017 Anayasa değişikliğinden sonra yasama, yürütme ve yargı şeklindeki erkler ayrılığı fiilen parti başkanı, anayasal olarak devlet başkanlığı ve yürütmeyi temsil eden kişinin güdümüne konuldu. Yargı bağımsızlığı büyük ölçüde zedelendi” dedi.

YAŞAMSAL BİR GÖREV

Kaboğlu, “Bu ortam ve koşullarda anayasal hak ve özgürlüklerin korunmasında savunma kurumu olarak barolara yaşamsal bir görev düşüyor. Barolar yalnızca avukatların özgürlüğünü değil, aynı zamanda savcı ve yargıçların da tarafsızlığını ve bağımsızlığını savunur. Son zamanlarda yargı yurttaş hak ve özgürlüklerini kitlesel olarak bastıracak biçimde siyasetin aracı haline getirildi hatta barolar da bu araçsallaştırma sürecinde yer aldı. İstanbul Barosu gibi 147 yıllık tarihi olan ve kuruluş günü olan 5 Nisan’ın Avukat Günü olarak kutlandığı baroyu kapatma girişimi de Anayasa dışı eğilimlerin bir parçası olarak değerlendirilebilir. Türkiye’nin 81 barosu bu sürece, bu haksızlık karşısında hep dayanışma içerisinde oldu. Türkiye çapında 5 Nisan Avukatlar Günü vesilesiyle büyük bir savunma yürüyüşü yapılacak. On binlerce avukat savunma için yürüyecek. Savunma toplantısı bütün Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının haklarını savunma için yapılacak. İnsan haklarını koruduğumuz sürece Türkiye Cumhuriyeti’ni de koruyabiliriz” diye konuştu.

İzmir Barosu Başkanı Av. Sefa Yılmaz, “Avukatlar sadece son yaşanan süreçte değil, depremlerde ve yaşanan sosyal olayların tamamında alanlara ilk gidenler oldu. Türkiye’de avukatlık mesleğini farklı gözle görmek isteyenler bulunuyor ama bu meslek öyle değil. Demokrasinin en temel değeri hukukun üstünlüğüdür. İnsanların hukuka olan inancının en üst seviyede olması gerekiyor. Avukatların yok sayılması hukukun, adaletin yok sayılması anlamına gelir. Biz avukatlar ve barolar olarak haksızlığı uğrayan herkesin yanında olduk ancak bu alanlar daraltılmaya çalışılıyor. Her zaman söylediğimiz gibi avukatın cübbesinin iliği, düğmesi yoktur. Kimsenin önünde eğilmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Avukatlara yönelik şiddetin ve cinayet olaylarının arttığına vurgu yapan Yılmaz, şunları dile getirdi: “Avukatlar ve barolar itibarsızlaştırmaya çalışılıyor. Laik, demokratik, hukukun üstünlüğünden yanayız. Yargı bağımsız olmalı. Bu sözümüz sadece avukatlar için değil. Avukatlar yargının en önemli ayağıdır. Biz bağımsız savunmayı, ezilenleri temsil ediyoruz. Gözaltına alınan kişilerin haklarının korunması için mücadele ediyoruz. Bunu yaptığımız için şiddet gören, gözaltına alınan, 4 gün boyunca özgürlüğünden mahrum kalan arkadaşlarımız oldu. Biz hukuksuzluğa karşı direniyoruz.”

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AVUKATLARA TUTUKLAMA, BAROYA KAYYUM

Eski ÇHD Genel Başkanı Av. Selçuk Kozağaçlı 2017 yılından beri Silivri’de tutuklu bulunuyor. Soma Katliamı davasının da avukatlarından olan Kozağaçlı, 10 yıllık hapis cezası geçen yıl onandı. Can Atalay da Silivri’de bir başka tutuklu bulunan avukat. 2022 yılında Gezi Davası kapsamında tutuklanan Atalay, tutukluluğu sürerken 14 Mayıs’ta milletvekili seçildi. Atalay’ın mazbatasını almasına rağmen tahliye başvurusu reddedildi ve daha sonra milletvekilliği düşürüldü. Atalay, Soma Katliamı davası, Adana Öğrenci Yurdu yangını, Çorlu tren kazası, Ermenek maden faciası gibi toplumsal içerikli davalarda savunman olarak aktif olarak görev aldı.

Öte yandan İstanbul Barosu yöneticileri hakkındaki görevden el çektirme davasında karar çıktı. Mahkeme, İstanbul Barosu yönetimini düşürme kararı verdi.

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BİNLERCE AVUKAT SAVUNMA İÇİN YÜRÜYECEK

5 Nisan Avukatlar Günü’nde Türkiye’nin dört bir yanından gelen binlerce avukat Ankara’da buluşacak. Avukatlar, bütün yurttaşların ve gelecek kuşakların anayasal haklarını savunmak için yürüyeceklerini açıkladı. Binlerce avukat Türkiye Barolar Birliği önünde buluşarak cübbeleriyle Anıtpark’a yürüyecek ardından Anıtkabir’de resmi tören gerçekleştirilecek.