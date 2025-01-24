Hukukun üstünlüğünü savunacağız

Haber Merkezi

İstanbul Barosu, sosyal medya hesabından, 63 baro başkanlığı tarafından yapılan ortak açıklamayı paylaştı. Açıklamada, ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilebilecek sözler nedeniyle soruşturma başlatılmasına ve siyasi parti liderlerinin gözaltına alınmasına ve tutuklanmasına tepki gösterildi. Baronun resmi hesabından yapılan paylaşım şöyle:

EVRENSEL İLKELER ZARAR GÖRÜYOR

Hukukun üstünlüğü ve demokrasi ortak noktamızdır. Son günlerde eleştiri sınırları içinde, düşünceyi yayma ve ifade hürriyeti kapsamında değerlendirilebilecek sözler ve yazılar nedeniyle soruşturmalar açılması, siyasilerin, cumhurbaşkanına hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik gibi suçlamalarla gözaltına alınması veya tutuklanması, ifade özgürlüğü ve demokratik siyasetin sınırları açısından ciddi endişeler yaratmaktadır.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 10. maddesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin yerleşik içtihatları, ifade özgürlüğünün yalnızca hoşa giden fikirleri değil, aynı zamanda şok edici ve rahatsız edici düşünceleri de koruma altına aldığını açıkça ortaya koymaktadır. Bu tür kararlar, yargının siyasallaştığı algısını güçlendirmekte ve hukukun evrensel ilkelerine zarar vermektedir.

Hukuka aykırılık, kimden gelirse gelsin ve kime dönük olursa olsun, ideal hukuku savunmak biz hukukçuların ortak sorumluluğudur. Biz imzacı olan barolar olarak adaletin herkese eşit ve tarafsız şekilde işlemesinin, hukukun üstünlüğünün ve demokrasinin korunması adına vazgeçilmez olduğunu hatırlatıyoruz.

Öte yandan İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Epözdemir, İstanbul Havalimanı’ndan gözaltına alındı. Gazeteci Seyhan Avşar’ın duyurduğu habere göre, Epözdemir’in bürosunda ve ikametinde polis arama çalışmaları yürüttü.