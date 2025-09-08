Hükümet binası vuruldu

Kiev’in müttefiklerinin Ukrayna’ya asker gönderme taahhüdüne Moskova’nın yanıtı sert oldu. Rusya’nın Ukrayna’ya savaşın başından bu yana düzenlediği en büyük hava saldırılarından birinde ilk kez başkent Kiev’deki hükümet binalarından biri vuruldu.

Rus ordusu 805 İHA ve 13 füze ile Ukrayna’ya savaşın başından beri en büyük hava saldırısını düzenledi.

Ukrayna Başbakanı Yuliya Svyrydenko, dün sabaha karşı yapılan saldırıda başkent Kiev’in merkezindeki Bakanlar Kurulu binasının çatısı ve üst katlarının zarar gördüğünü açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya’nın saldırısını “acımasız” olarak nitelendirerek “uygun bir karşılık” vereceklerini söyledi. Zelenski, müttefiklerine” Paris’te kararlaştırılan her şeyi uygulamaya koyma” çağrısı yaptı.

YABANCI ASKER SÖZÜ

Saldırı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’ya barış gücü gönderme konusunda Batı’ya yaptığı sert uyarının ardından gerçekleşti. Perşembe günü Paris’te bir araya gelen “Gönüllüler Koalisyonu”, güvenlik garantileri kapsamında Ukrayna’ya asker göndermeyi ele almıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, toplantı sonrası yaptığı açıklamada 26 ülkenin Kiev’e güvenlik garantileri verme taahhüdünde bulunduğunu açıklamıştı. Putin ise Ukrayna’ya gönderilecek herhangi bir Batı askeri gücünün Moskova için “meşru hedef” olacağını söylemişti.