Hükümet eşitsizliğe yol açıyor

İktidar, pandemi döneminde açık cezaevinde bulunan hükümlülerin kalan cezalarını denetimli serbestlik kapsamında dışarıda infaz edilmesini öngören düzenlemenin kapsamını genişletmeye hazırlanıyor.

Meclis gündemine gelecek yargı paketine önerge ile eklenmesi beklenen düzenleme kabul edilirse, 31 Temmuz 2023’ten önce suç işlemiş olanlar da kalan cezalarını denetimli serbestlik kapsamında dışarıda tamamlayacak.

Söz konusu haberlere ilişkin konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Kovid yasasından faydalanamayan cezaevinde bulunanlar yararlanmıştı. Ama suç tarihi bakımından cezaevinde bulunanlardan daha önce suç işleyenler bundan yararlanamadı. Burada eşitlik ilkesi açısından bir düzenleme yapılabilir ama bu bir af değil" dedi.

Hamza Çiftçi

EN AZ 5 YIL AFFEDİLECEK

Düzenlemeyle yaşanacak sorunları BirGün’e değerlendiren Van Barosu’ndan Hamza Çiftçi, "Kovid döneminde denetimli serbestliğe ilişkin düzenleme, ‘cezaevinde olmak’ koşuluna bağlanmıştı ve birçok kişinin yasadan faydalanmak adına istinaf başvurularından feragat etmesine neden olmuştu. Şimdi de o süreçte davası uzun yıllar boyunca devam eden vatandaşların ‘yargılamanın uzaması’ nedeniyle yasadan fayadalanamadıklarını dile getirdiklerinden 31/07/2023 tarihinden önce suç işleyenler açısından denetim serbestliğe 5 yıl ve daha az süresi kalanların cezalarını dışarıda tamamlamalarını öngören düzenleme yapılmak isteniyor. Bu düzenleme hayata geçirilirse cezaların en az 5 yıl affedilmesi demek" dedi. Kısmi af düzenlemesinin birçok tartışma yarattığını vurgulayan Çiftçi, "Özellikle mağduru olan suçlarda, suçluların devlet tarafından affedilmesi mağdurların haklı tepkisine yol açmaktadır. İnfaz yasasındaki düzenlemelerle işte bu tartışmalardan kaçmak isteyen hükümet, eşitsizlik doğuran uygulamalara yol açıyor. Kısmi af değil, genel af düzenlemesi düşünülmelidir. Eşitlik ilkesi ön planda tutularak yapılmak istenen düzenlemede suç tipleri arasında da ayrım yapılmamasına özen gösterilmelidir" ifadelerini kullandı.