Hükümet konkordato süreçlerini zorlaştırmayı planlıyor

Hükümet konkordato süreçlerine ilişkin yasal düzenleme üzerinde çalışıyor.

Bloomberg’in incelediği taslak çalışmalara göre hükümet son yıllarda artışa geçen konkordato başvurularını zorlaştırmayı planlıyor.

Adalet Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre, Türkiye’de 2021 yılında 875 firma konkordato başvurusunda bulunurken, 2022 ve 2023 yıllarında bu rakam kısmen gerileyerek 2023’te 516’ya indi. Ancak son iki yılda başvurularda tekrar ciddi artış yaşandı. 2024 yılında 1.208’e çıkan başvurular, geçen yıl 2.008’e ulaştı. Söz konusu dönemde kabul edilen konkordato talepleri de sayıyla ters orantılı olarak gerçekleşti. 2021’de 223 başvuru kabul edilirken, izleyen yıllardaki kabul sayısı hep bu rakamın altında kaldı. Kabul sayısı 2024’te 100, 2025’te de 164 oldu.

Muhalefet, ekonomiye ilişkin eleştirilerinde konkordato başvurularında yaşanan artışa da değinirken, hükümet mekanizmanın kötüye kullanılmaya başlandığını iddia ediyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “İstismar eden firmalar olduğuna dair şikayetler geliyor. Adalet Bakanlığımızla konuştuk, ortak bir çalışma grubu üzerinden değerlendiriyoruz” demişti.

Şimşek’in işaret ettiği yasal düzenlemeyle ilgili hazırlıklar Adalet Bakanlığı tarafından yürütülüyor. Önümüzdeki günlerde Meclis’e sunulması planlanan düzenlemeyle, bir kez reddedilen konkordato başvurusu, şirketin mali kriterlerinde somut değişiklik olmadıkça tekrar yapılamayacak.

GEÇİCİ MÜHLET KISALTILACAK

Hükümetin üzerinde durduğu bir diğer adım ise konkordatolarda geçici mühletin kısaltılması. Bu kapsamda komiser ön raporunun da 3 hafta içerisinde tamamlanması öngörülüyor. Mahkemenin verebileceği toplam geçici mühlet süresi de 5 aydan 4 aya indiriliyor.

Konkordatonun başarıya ulaşamayacağı açıkça anlaşılıyorsa mahkeme, konkordato talebinin reddine karar verecek. Borçlunun, borca batık bir sermaye şirketi veya kooperatif olması halinde resen iflasına da karar verilecek.

Yasal düzenlemeyle ilgili hazırlıklar sürerken, Hazine ve Maliye Bakanlığı da konkordatoyu suistimal edecek şekilde düzenleyen denetim kuruluşlarını izlemeye aldı.

Bakanlığın verdiği bilgiye göre, Bakanlık Kamu Gözetim Kurumu (KGK), bugüne kadar konkordatoyu suistimal edecek şekilde rapor düzenleyen 10 denetim kuruluşunun faaliyet iznini iptal etti, 14 denetim kuruluşuna 82,1 milyon lira idari para cezası uyguladı. Kurumun 7 kuruluşla ilgili incelemesi de sürüyor.