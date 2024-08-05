Hükümet kurulamadı: Bulgaristan halkı, 3 yılda yedinci kez seçime gidecek

Bulgaristan'da halk 3 yılda 7. kez sandık başına gidecek. Hükümetin kurulamadığı ülkede seçime ilişkin değerlendirmelerde bulunan Böyle Bir Halk Var Partisi'nin lideri Slavi Trifonov, "Partilerin sorumsuz aptallığı yüzünden yine erken seçime gidiyoruz" dedi.

Bulgaristan Parlamentosunda en küçük gruba sahip Böyle Bir Halk Var (İTN) Partisinin, Cumhurbaşkanı Rumen Radev’in yetkilendirmesiyle başlattığı hükümet kurma çalışmasından da sonuç çıkmayınca son 3 yılda halk, 7'nci kez sandık başına gidecek.

İTN Parlamento Grubu Başkanı Toşko Yordanov, Cumhurbaşkanlığında düzenlenen törende meclisteki tüm siyasi partilerle müzakere yaptıklarını ancak hükümetin kurulması için gereken desteği bulamadıklarını söyledi.

240 üyeli parlamentoda 16 kişilik grubu bulunan İTN’nin lideri Slavi Trifonov, "Diğer siyasi güçler aptalca ve sorumsuz bir tavır sergilediler." ifadesini kullanmıştı.

"PARTİLERİN SORUMSUZ APTALLIĞI"

Trifonov, dün partisinin sosyal medya hesabında "Partilerin sorumsuz aptallığı yüzünden yine erken seçime gidiyoruz" ifadelerine yer verdi.

Ülkedeki son seçimin ardından eski Başbakan Boyko Borisov’un lideri olduğu Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) Partisi ve Değişime Devam-Demokratik Bulgaristan (PP-DB) İttifakı da hükümet kuramamıştı.

"SİYASİ KRİZ BÜYÜYOR"

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, siyasi krizin gittikçe büyüdüğünü ve ülkenin son 3 yılda 7’nci kez genel seçime gitmek zorunda kaldığını söyledi.

Radev, hükümetin kurulamamasından halkın olumsuz etkilendiğini ve kurumların işleyişinin aksadığını belirtti.

Erken seçim tarihinin belirlenmesinden önce geçici hükümetin kurulması için çalışacaklarını vurgulayan Radev, Parlamento Başkanı Raya Azaryan’ı geçici başbakan olması için ikna etmeye çalışacağını ifade etti.

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Bulgaristan’daki siyasi gözlemciler, yeni erken genel seçimlerin 6 veya 13 Ekim’de yapılabileceğini savunmuştu.

9 Haziran’daki erken genel seçimlere katılım oranı yüzde 34 düzeyinde kalmıştı. Son erken seçime katılımın daha da düşük olması bekleniyor.