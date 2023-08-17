Hükümet, memur ve memur emeklileri için ikinci zam teklifini açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşme görüşmelerinde hükümetin ikinci zam teklifini açıkladı. Buna göre, 2024'te ilk 6 ay için yüzde 15, ikinci 6 ay için yüzde 10 zam teklif edildi. 2025 zam teklifi ilk 6 ay için yüzde 6, ikinci 6 ay için yüzde 5 oldu. İkinci teklifin ardından Memur-Sen'den yapılan ilk açıklamada 'refah payı' konusuna vurgu yapıldı, "çözümden yanayız" mesajı verilerek yeniden değerlendirme istendi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisi için yürütülen 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde hükümetin ikinci zam teklifini açıkladı.

Buna göre; 2024'te ilk 6 ay için yüzde 15, ikinci 6 ay için yüzde 10 zam teklif edildi. 2025 zam teklifi ilk 6 ay için yüzde 6, ikinci 6 ay için yüzde 5 oldu. Yeni teklifte 2024 için birer puan artış olurken, 2025 teklifi değişmedi.

Teklifi açıklayan Bakan Işıkhan, sadece mali haklar değil, sosyal haklara ilişkin çok sayıda teklif maddesi bulunduğunu söyledi. Işıkhan, bu maddelere ilişkin özetle şu bilgileri verdi:

"Sadece mali haklar değil, sosyal haklara ilişkin çok sayıda teklif maddesi bulunmaktadır. Bugün müzakerelerle geldiğimiz nokta üzerinde uzlaşacağımız çok sayıda maddemiz bulunduğunu göstermektedir. Birinci dereceye ulaşan tüm kamu görevlilere 3600 ek gösterge için yetkili konferedasyonla birlikte çalışma yapacağız. Belirli şartlarda disiplin affı çalışması yapacağız. Görevde yükselme sınavlarının belli süre ve düzenli aralıklarla yapılması için çalışmaları sürdüreceğiz. Hac izni verilmesi konusu, TOKİ konutlarında evi olmayanlara öncelik verilmesi konusunda paydaşlarımızla yakın istişare içinde bulunacağız."

Kamu işvereni, 14 Ağustos'ta açıkladığı ilk teklifinde memur ve memur emeklisine 2024'ün ilk 6 ayında yüzde 14, ikinci 6 ayında yüzde 9, 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6 ve ikinci 6 ayında yüzde 5 artış teklif etmişti.

MEMUR-SEN, YENİDEN DEĞERLENDİRME İSTEDİ

Kamu İşveren Heyeti'nin ikinci zam teklifini değerlendiren Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın ise çözümden yana olduklarını kaydederek "Bu masada refah payı, görmezden gelinmemeli. Refah payı için herhangi masada bir şey söylenmedi" dedi.

Yalçın, şöyle konuştu:

"Teklifin ardından Masanın kesintisiz işlemesine gerek var. Bu masada refah payı, görmezden gelinmemeli. Refah payı için herhangi masada bir şey söylenmedi. Masayı sonuna kadar iştleteceğiz, biz çözümden yanayız. Bu zeminde konuşulacak pek fazla bir şey yok ama biz çözümden yanayız. Kamu işveren heyetini yeniden değerlendirme yapmaya davet ediyorum. Tekliflerimiz değerlendirilmezse bir sendika ne yapması gerekirse onu yapacağız."

MEMUR NE İSTİYOR?



Memur-Sen, 2024 için 3'er aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış istemişti.



Konfederasyon, 2025 için ise 6'şar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 6 ayda yüzde 25 ve ikinci 6 ayda yüzde 15 zam talep etmişti.



Kira desteği, bayram ikramiyesi ve memura yapılan seyyanen zammın emekliye de yansıtılması talepler arasındaydı.

SÜREÇ NASIL DEVAM EDECEK?

Hükümetin ikinci zam teklifinin de kabul edilmemesi durumunda 22 Ağustos'ta yeni teklif masaya gelecek. Tarafların bu teklifte de uzlaşamaması durumunda Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na başvurulacak. Bu aşamada kurul, en geç ay sonuna kadar sözleşmeye dair kararını açıklayacak.