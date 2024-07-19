Hükümet sistemi tamamen değiştirmek için düğmeye bastı: Emeklilik yaşı ve prim gün sayısı masada

Dengelerin sürdürülemez şekilde bozulduğu emeklilik sisteminde bir kez daha değişikliğe gidiliyor. Emeklilik yaşının yükseltilmesi ve prim gün sayısına göre maaş formülü masada.

AKP kaynaklarının yaptığı açıklamaya göre, emeklilik sistemi tamamen değiştirilecek. Emeklilik yaşı kadınlarda 60, erkeklerde 65 olarak sabitlenecek ve ödenen prim gün sayısına göre aylık alınacak.

Ekonomim.com'dan Besti Karalar'ın haberine göre, hükümet, emekli sisteminde sil baştan değişikliğe hazırlanıyor. Emekli yaşı, sigorta süreleri yeniden belirlenecek. Herkes ödediği prim gün sayısına göre aylık alacak. Teknik olarak kök maaş, en düşük emekli maaşına eşitlenemediği için, 6 ayda bir bu alanda yasa çıkarmak yerine başka bir formül uygulanacak. En düşük emekli aylığı belli bir limite getirilecek. Artık en düşük emekli aylığına hazine destek vermeyecek.

Düşük emekli aylığı alanlar ve geçimini sadece emekli aylığı ile sağlayanlara yol-gıda, ulaşım, yakıt ve kira yardımı verilecek.

EMEKLİLİK YAŞI YÜKSELECEK

Yapılan çalışmaya göre hâlen 58 ve 60 olan emeklilik yaşı kadınlarda 60, erkeklerde 65’e yükseltilecek. Ancak bu durum, EYT ile getirilen hakları etkilemeyecek.

Emeklilik sisteminde adil ve kalıcı formüller üzerinde çalışmalar yapılacak, değişik ülke formülleri de örnek olarak alınacak.

Emekli sistemi üzerinde ciddi bir çalışma başlatacaklarını aktaran AKP kaynakları, “Emekliliği; sosyal güvenlik sistemimizi çok adil bir formülle belirleyip, bütün emeklilerin emekli olacakları tarih itibarıyla ne kadar maaş alabileceklerinin netleştirileceği, dönem dönem bunlar için uyarı geleceği, prim artırdığında daha fazla maaş alabilme noktasında kıstasların kullanılacağı bir sisteme taşımamız lazım. Bizim en büyük zorluğumuz şu; maaş ödediğimiz emekli sayısı 16 milyon 180 bin. Ama prim ödeyen, beyanname ile birlikte kayıt altına alınan 7 milyon 500 bin. Bizim kayıt dışıyla iyi mücadele etmemiz lazım. Bütün bu değişiklikler için bir geçiş süreci lazım. Adil sürdürülebilir dengeli bir emekli sistemini oturtmamız lazım. İhtiyacı olanlara da Aile Bakanlığı ulaşım, gıda, kira gibi destek verebilir.”

AKP'nin üzerinde çalıştığı reform paketinin 2025 bütçesi sonrasında ele alınması bekleniyor. Kademeli bir geçiş süreci de öngörülüyor.