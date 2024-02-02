Hükümetin emeklilere vermediğini, AKP'li adaylar vadetti!

Cumhur İttifakı adayları Murat Kurum ve Turgut Altınok’un aday oldukları kentlerde ‘ihtiyaç sahibi’ emeklilere aylık para yardımı vaatleri gündemde. AKP’li adayların iki kentteki tüm emeklilere verdikleri vaatleri tutması durumunda belediyelerin kasasından 162 milyar lira çıkacak. İki belediyenin yıllık bütçesinin toplamda 314 milyar lira olduğu göz önünde bulundurulduğunda, bu bütçenin yarısından fazlasının vaatlere harcanması gerekiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2024'ü 'emekliler yılı' ilan ederken, milyonlarca emeklinin maaşı taksit taksit yapılan zamlarla 10 bin TL'ye yuvarlandı. 10 bin TL ile geçinmeye çalışan milyonlarca emeklide seçim öncesi seyyanen zam beklentisi oluştu. Emekliler iktidardan ek zam beklerken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 'emekliler yılı' hazırlıkları kamuoyuna yansıdı.

EMEKLİ MAAŞLARI SINIRLARIN ALTINDA

Sandığa iki aydan az bir süre kala Cumhur İttifakı’nın Ankara ve İstanbul adayları, ‘ihtiyacı olan emeklilere’ para verme vaatlerini sıraladı. Murat Kurum emeklilere 2 bin 500 TL; Turgut Altınok’sa ayda 5 bin TL vereceğini açıkladı. Türk-İş'in Ocak ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasına göre açlık sınırı 15 bin 048 TL’ye, yoksulluk sınırı 49 bin 019 TL'ye yükseldi. Emekliler maaşlarını en düşükten veya en yüksekten alsa bile ya açlık ya da yoksulluk sınırının altında gelir elde edebiliyor.

VAATLER 162 MİLYAR LİRA

Sözcü'nün haberine göre iki aday da vaadine 'ihtiyacı olan' şerhi düşse de açlık sınırı altında yaşamaya çalışan emeklilerin neredeyse tamamını sosyal desteğe muhtaç durumda. Türkiye Emekliler Derneği verilerine İstanbul'da üç milyon emekli bulunuyor. Kişi başına aylık 2 bin 500 TL'den sadece İstanbul'un yıllık maliyeti 90 milyar TL'yi buluyor. Ankara'da ise 1.2 milyon emekli ikamet ediyor. Başkent'teki maliyet ise yaklaşık 72 milyar. İki adayın emeklilere dönük vaadinin sadece bir yıllık faturası 162 milyar TL ediyor.

BELEDİYELERİN TOPLAM BÜTÇELERİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane’deki tarihi Meclis Salonu’nda 2024 yılı bütçesi sunumunu 28 Kasım 2023’te gerçekleştirmişti. İSKİ ve İETT dahil, 2024 yılı konsolide bütçelerinin 294 milyar TL olacağını aktaran İmamoğlu, “İştirak şirketlerimizin 2024 yılı bütçesi ise, 222 milyar TL olacak. Dolayısıyla toplam konsolide bütçemiz 516 milyar TL’ye ulaşacak” demişti. Toplam 92 milyar lirayı bulan Ankara Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşlarının 2024 mali yılı bütçesi 20 Kasım 2023’te oy çokluğuyla kabul edilmişti.