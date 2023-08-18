Hükümetin ikinci zam teklifini reddeden Memur-Sen'den 81 ilde eylem kararı

Hükümet, memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşme görüşmelerinde ikinci zam teklifini açıkladı. Buna göre, 2024'te ilk 6 ay için yüzde 15, ikinci 6 ay için yüzde 10 zam teklif edildi. 2025 zam teklifi ilk 6 ay için yüzde 6, ikinci 6 ay için yüzde 5 oldu. İkinci teklifin Memur-Sen 81 ilde eş zamanlı protesto kararı aldı.

Çalışma Yaşamı 18.08.2023 08:41 Giriş: 18.08.2023 08:41

Güncelleme: 18.08.2023 08:58 Kaynak: Haber Merkezi

A- A A+