Hükümetin kamu işçisi için son zam teklifi belli oldu

Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü kapsamında yaklaşık 600 bin kamu işçisi 2025-2026 yılında geçerli olacak zam oranının netleşmesini bekliyor.

Zam pazarlığı sürerken hükümet kamu işçilerine son zam teklifini iletti. Buna göre, birinci altı ay için yüzde 24 teklif sunuldu.

Diğer dönemler için gerçekleşen enflasyon oranında zam teklif edildi.

Türk İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, pazartesi günü değerlendirme yapılacağını dile getirdi.

Hükümet ilk teklifinde 2025'in ilk 6 ayı için yüzde 16, ikinci 6 ayı için yüzde 8 zam ve 2026'nın ilk 6 ayı için yüzde 7, ikinci 6 ayı içinse yüzde 5 zam teklif etmişti.



İkinci teklifte ise bu rakamlar 2025 yılının ilk 6 ayı için yüzde 17'ye, ikinci 6 ayı için yüzde 10'a yükseltilmişti.



2026 yılı rakamları ise değişmemişti. Bunun üzerine sendikalar bir günlük iş bırakma grevini de içeren bir eylem takvimini hayata geçirme kararı almıştı.