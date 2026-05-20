Hull City'nin Finaldeki Rakibi Değişti! Yeni Rakip Kim? Maç Hangi Gün ve Saat? Hangi Kanalda?

Hull City'nin finaldeki rakibi değişti. İngiltere Championship play-off finali öncesi dikkat çeken gelişmenin ardından Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin rakibi Southampton değil, Middlesbrough oldu. Southampton, rakip takımın antrenmanlarını izinsiz kayıt altına aldığı gerekçesiyle play-off dışı bırakılırken, finalin 23 Mayıs Cumartesi günü oynanmasının planlandığı açıklandı.

HULL CİTY'NİN FİNALDEKİ RAKİBİ KİM OLDU?

Hull City'nin Championship play-off finalindeki yeni rakibi Middlesbrough oldu. Daha önce finalde Southampton ile karşılaşması beklenen Hull City, EFL'nin aldığı karar sonrası finalde Middlesbrough ile mücadele edecek.

Southampton'ın play-off'lardan ihraç edilmesiyle birlikte Middlesbrough final maçına dahil edildi. Böylece Premier Lig'e yükselme yolunda finalin adı Hull City - Middlesbrough olarak değişti.

SOUTHAMPTON NEDEN FİNALDEN MEN EDİLDİ?

İngiltere Futbol Ligi tarafından yapılan açıklamada, Southampton'ın diğer kulüplerin antrenmanlarının izinsiz olarak kayıt altına alınmasıyla ilgili EFL yönetmeliklerini birden fazla kez ihlal ettiğini kabul ettiği belirtildi.

Bağımsız Disiplin Komisyonu'nun kararı sonrası Southampton, Championship play-off'larından ihraç edildi. Bu karar, Hull City'nin finaldeki rakibinin değişmesine neden oldu.

HULL CİTY - MİDDLESBROUGH FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Hull City - Middlesbrough play-off final maçının 23 Mayıs Cumartesi günü oynanması planlanıyor. İngiltere Championship'te Premier Lig'e yükselecek takımı belirleyecek kritik final için tarih belli oldu.

Karşılaşmanın başlama saati ise henüz netleşmedi. EFL açıklamasında finalin 23 Mayıs'ta oynatılmasının planlandığı, başlama saatinin daha sonra duyurulacağı vurgulandı.

HULL CİTY - MİDDLESBROUGH MAÇI HANGİ KANALDA?

Hull City - Middlesbrough final maçının TV8'de yayınlanması bekleniyor. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin Premier Lig'e yükselme mücadelesi, Türkiye'deki futbolseverler tarafından da yakından takip edilecek.

Yayın bilgisiyle ilgili beklenti TV8 yönünde olsa da maç saati ve yayın akışı için resmi duyuruların takip edilmesi önem taşıyor.

SOUTHAMPTON'A PUAN SİLME CEZASI DA VERİLDİ

Southampton'ın play-off'lardan ihraç edilmesinin yanı sıra kulübe yeni sezon için puan silme cezası da verildi. Açıklamaya göre Southampton'a, İngiltere Championship'in 2026/27 sezonunda uygulanacak 4 puan silme cezası verildi.

Bu karar, yalnızca mevcut play-off sürecini değil, Southampton'ın gelecek sezon başlangıcını da doğrudan etkileyecek.

SKANDALIN MERKEZİNDE NE VAR?

Skandalın merkezinde, Southampton kulübünde görevli bir analistin Middlesbrough antrenmanını gizlice izlediği iddiası bulunuyor. İddiaya göre Rockliffe Park antrenman tesislerinde, bir ağacın arkasına yarı gizlenmiş halde cep telefonuyla kayıt yapan genç bir adamın fotoğrafı EFL'ye teslim edildi.

Southampton analisti olduğu öne sürülen kişinin, kritik yarı final öncesi rakip takımın taktiksel bilgilerini kayıt altına aldığı iddia edildi. Bu süreç sonunda Southampton için ağır bir disiplin kararı çıktı.

ACUN ILICALI'NIN HULL CİTY İÇİN PREMİER LİG FIRSATI

Hull City, Championship play-off finalinde Middlesbrough ile karşılaşarak Premier Lig'e yükselme şansı arayacak. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu kulüp için final maçı, sezonun en kritik karşılaşması olacak.

Rakibin değişmesi, final öncesi dengeleri yeniden şekillendirdi. Hull City artık Southampton yerine Middlesbrough'a karşı Premier Lig bileti için sahaya çıkacak.

HULL CİTY'NİN FİNAL SÜRECİNDE SON DURUM

Hull City cephesinde gözler artık 23 Mayıs Cumartesi günü oynanması planlanan final maçına çevrildi. Southampton'ın ihraç edilmesiyle oluşan yeni tablo, Championship play-off finalini daha da dikkat çekici hale getirdi.

Maç saatinin henüz açıklanmamış olması nedeniyle futbolseverler, “Hull City final maçı saat kaçta?” ve “Hull City - Middlesbrough hangi kanalda?” aramalarını yoğunlaştırdı.

Hull City'nin finaldeki yeni rakibi kim?

Hull City'nin Championship play-off finalindeki yeni rakibi Middlesbrough oldu.

Southampton finalden neden ihraç edildi?

Southampton, diğer kulüplerin antrenmanlarının izinsiz olarak kayıt altına alınmasıyla ilgili EFL yönetmeliklerini ihlal ettiği gerekçesiyle play-off'lardan ihraç edildi.

Hull City - Middlesbrough final maçı hangi gün oynanacak?

Hull City - Middlesbrough final maçının 23 Mayıs Cumartesi günü oynanması planlanıyor.

Hull City final maçı saat kaçta?

Hull City - Middlesbrough final maçının başlama saati henüz netleşmedi.

Hull City - Middlesbrough maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Hull City - Middlesbrough final maçının TV8'de yayınlanması bekleniyor.

Southampton'a puan silme cezası verildi mi?

Evet. Southampton'a 2026/27 Championship sezonunda uygulanacak 4 puan silme cezası verildi.

Southampton skandalında ne iddia edildi?

Southampton kulübünde görevli bir analistin Middlesbrough antrenmanını gizlice izlediği ve cep telefonuyla kayıt aldığı iddia edildi.

Hull City'nin finaldeki rakibi değişti. Southampton'ın play-off'lardan ihraç edilmesiyle Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Championship play-off finalinde Middlesbrough ile karşılaşacak. Finalin 23 Mayıs Cumartesi günü oynanması planlanırken, maç saatinin daha sonra açıklanacağı ve karşılaşmanın TV8'de yayınlanmasının beklendiği bildirildi.