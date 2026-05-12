Hull City, Premier Lig'e bir adım uzaklıkta
Hull City, Championship play-off yarı final rövanşında Millwall’u deplasmanda 2-0 yenerek finale yükseldi. Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu ekip, Premier Lig için Wembley’de sahaya çıkacak.
İlk maçı golsüz eşitlikle tamamlayan Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, The Den Stadı’nda oynanan rövanş karşılaşmasında ikinci yarıda bulduğu gollerle turu geçti.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 64. dakikada Mohamed Belloumi ve 79. dakikada Joe Gelhardt kaydetti.
Hull City, 23 Mayıs Cumartesi günü Wembley Stadı’nda oynanacak finalde Southampton-Middlesbrough eşleşmesinin galibiyle Premier Lig bileti için karşı karşıya gelecek.
Kulüp, daha önce 2008 ve 2016 yıllarında yükseldiği play-off finallerini kazanarak Premier Lig’e çıkma başarısı göstermişti.