Hull City - Southampton Play-Off Final Maçı Ne Zaman ve Hangi Kanalda?

Hull City - Southampton play-off final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İngiltere Championship’te Premier Lig bileti için gözler Wembley Stadı’nda oynanacak büyük finale çevrildi. Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, Millwall’u 2-0 mağlup ederek finale yükselirken; Southampton da Middlesbrough’u eleyerek finalde Hull City’nin rakibi oldu. Karşılaşmanın TV8’de yayınlanması bekleniyor.

HULL CİTY - SOUTHAMPTON FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Hull City - Southampton play-off final maçı, planlamaya göre 23 Mayıs Cumartesi günü oynanacak. Premier Lig’e yükselme mücadelesi, İngiltere futbolunun en dikkat çeken karşılaşmalarından biri olarak takip edilecek.

Finalin adresi ise İngiltere’nin en önemli futbol statlarından biri olan Wembley Stadı olacak.

HULL CİTY - SOUTHAMPTON MAÇI SAAT KAÇTA?

Hull City ile Southampton arasında oynanması planlanan Championship play-off finalinin TSİ 18.30da başlaması bekleniyor.

EFL’nin planlamasına göre mücadele, 23 Mayıs Cumartesi günü saat 16.30’da İngiltere saatiyle başlayacak. Türkiye saatiyle maçın başlama saati ise 18.30 olarak öne çıkıyor.

HULL CİTY - SOUTHAMPTON MAÇI HANGİ KANALDA?

Hull City - Southampton play-off final maçının TV8’de yayınlanması bekleniyor. Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City’nin Premier Lig’e yükselme yolundaki final mücadelesi, Türkiye’de futbolseverler tarafından yakından takip edilecek.

Maçın yayın bilgisiyle ilgili beklenti TV8 yönünde olsa da karşılaşma öncesi yayın akışı ve resmi duyuruların takip edilmesi önem taşıyor.

HULL CİTY - SOUTHAMPTON PLAY-OFF FİNAL MAÇI BİLGİLERİ

Maç Hull City - Southampton Organizasyon İngiltere Championship Play-Off Finali Tarih 23 Mayıs Cumartesi Saat 18.30 Stadyum Wembley Stadı Yayın TV8’de yayınlanması bekleniyor

HULL CİTY FİNALE NASIL YÜKSELDİ?

Hull City, Championship play-off yarı final rövanş maçında Millwall’a konuk oldu. The Den Stadı’nda oynanan karşılaşmada rakibini 2-0 mağlup eden Hull City, Premier Lig hedefi için finale kalmayı başardı.

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu kulüp, bu sonuçla Championship play-off finalinde mücadele etme hakkı kazandı. Hull City için şimdi hedef, Wembley’de Southampton’ı geçerek Premier Lig’e yükselmek.

SOUTHAMPTON FİNALE NASIL ÇIKTI?

Southampton, Championship play-off yarı finalinde Middlesbrough’u eleyerek final biletini aldı. Rövanş karşılaşmasında Middlesbrough’yu 2-1 mağlup eden Southampton, Hull City’nin finaldeki rakibi oldu.

Bu sonuçla play-off finalinin adı Hull City - Southampton olarak netleşti. Ancak Southampton hakkında ortaya atılan iddialar nedeniyle final takvimi de gündeme geldi.

HULL CİTY - SOUTHAMPTON FİNAL MAÇI ERTELENECEK Mİ?

Finalin 23 Mayıs Cumartesi günü Wembley Stadı’nda oynanması planlanıyor. Ancak Southampton’a yönelik “casusluk” iddiaları nedeniyle maçın ertelenip ertelenmeyeceği merak ediliyor.

İngiltere Futbol Ligi, Southampton hakkındaki disiplin sürecine ilişkin kararın 19 Mayıs Salı gününe kadar verileceğini doğruladı. EFL, sürecin sonucuna bağlı olarak final fikstüründe değişiklik yaşanabileceği konusunda taraftarların bilinçli olması gerektiğini bildirdi.

SOUTHAMPTON HAKKINDAKİ İDDİA NE?

Southampton Kulübü analistinin, play-off yarı final ilk maçından önce Middlesbrough antrenmanını gizlice görüntü aldığı iddia edildi. Bu gelişme sonrası EFL tarafından Southampton hakkında kural ihlali süreci başlatıldı.

Middlesbrough’nun EFL’ye sunacağı kanıtlar arasında, “casus” olduğu iddia edilen analistin fotoğrafının da bulunduğu aktarıldı. Söz konusu iddianın ardından final maçının takvimi de tartışma konusu oldu.

EFL FİNAL İÇİN NASIL BİR PLANLAMA YAPIYOR?

EFL, sürecin bağımsız disiplin komisyonu tarafından yürütüldüğünü ve takvimi kendisinin kontrol etmediğini belirtti. Buna rağmen kurum, Championship play-off finalinin planlandığı gibi 23 Mayıs Cumartesi günü oynanacağı esasına göre hazırlıklarını sürdürüyor.

Açıklamada, olası itiraz süreci de dahil olmak üzere ihtiyaç duyulması halinde acil durum planlarının bulunduğu ifade edildi.

HULL CİTY’NİN PLAY-OFF FİNAL GEÇMİŞİ

Hull City, daha önce 2008 ve 2016 yıllarında play-off’a kalmıştı. Kulüp, iki play-off sürecinde de Premier Lig’e yükselmeyi başardı.

Bu nedenle Hull City - Southampton finali, kulüp tarihi açısından bir başka önemli Premier Lig kapısı olarak görülüyor.

HULL CİTY - SOUTHAMPTON MAÇI NEDEN ÖNEMLİ?

Championship play-off finali, Premier Lig’e çıkacak takımın belirlenmesi açısından büyük önem taşıyor. Hull City ile Southampton arasında oynanacak mücadele, yalnızca bir final değil, aynı zamanda Premier Lig hedefinin son adımı olacak.

Türkiye’de ise karşılaşmaya olan ilgi, Acun Ilıcalı’nın Hull City’nin sahibi olması ve maçın TV8’de yayınlanmasının beklenmesi nedeniyle daha da artmış durumda.

Hull City - Southampton maçı hangi statta oynanacak?

Hull City - Southampton play-off finalinin Wembley Stadı’nda oynanması planlanıyor.

Hull City finalde kiminle oynayacak?

Hull City, Championship play-off finalinde Southampton ile karşı karşıya gelecek.

Hull City play-off yarı finalinde kimi eledi?

Hull City, play-off yarı final rövanşında Millwall’u 2-0 mağlup ederek finale yükseldi.

Southampton play-off finaline nasıl çıktı?

Southampton, Middlesbrough’u eleyerek Championship play-off finalinde Hull City’nin rakibi oldu.

Hull City daha önce play-off’tan Premier Lig’e çıktı mı?

Hull City, 2008 ve 2016 yıllarında play-off’a kalmış ve her iki süreçte de Premier Lig’e yükselmeyi başarmıştı.

Southampton hakkındaki disiplin kararı ne zaman belli olacak?

Southampton’a yönelik iddialarla ilgili kararın 19 Mayıs Salı gününe kadar verilmesi bekleniyor.

Hull City - Southampton finali ertelenebilir mi?

EFL, disiplin sürecinin sonucuna bağlı olarak fikstürde değişiklik yaşanabileceğini duyurdu.