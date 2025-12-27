Hull City’den İrfan Can Kahveci hamlesi

İngiltere Championship’te bu sezon play-off potasında yer alan Hull City’nin, Fenerbahçe’nin tecrübeli oyuncusu İrfan Can Kahveci’yi transfer gündemine aldığı iddia edildi.

Premier Lig hedefi bulunan İngiliz kulübünün, kadrosunu güçlendirmek için ara transfer döneminde harekete geçtiği kaydedildi.

Sözcü’de yer alan habere göre Hull City’nin sahibi Acun Ilıcalı, Fenerbahçe’de yaklaşık 2,5 aydır kadro dışı durumda bulunan İrfan Can Kahveci için girişimlerde bulundu.

10 MİLYON EURO BONSERVİS BEKLENTİSİ

Haberde, sarı-lacivertli kulübün bu transferden 10 milyon euro bonservis bedeli beklentisi olduğu ifade edildi.

Taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği öne sürülürken, transferin ara transfer döneminde netlik kazanabileceği belirtildi.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 12 karşılaşmada görev alan 30 yaşındaki futbolcu, söz konusu maçlarda gol ya da asist katkısı üretemedi. İrfan Can Kahveci’nin geleceğine ilişkin kararın önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.