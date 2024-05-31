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Hull City’nin yeni teknik direktörü Tim Walter oldu

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, Alman teknik direktör Tim Walter ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Ajans Haberleri
  • 31.05.2024 17:07
  • Giriş: 31.05.2024 17:07
  • Güncelleme: 31.05.2024 17:08
Kaynak: İHA
Hull City’nin yeni teknik direktörü Tim Walter oldu

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, yeni teknik direktörünü duyurdu.

İngiliz ekibi, 48 yaşındaki Alman teknik direktör Tim Walter’ın 3 yıllığına takımın başına getirildiğini açıkladı. Konuya ilişkin kulüpten yapılan paylaşımda, "Tim Walter’ı yeni teknik direktörümüz olarak duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Hoşgeldin Tim" ifadeleri kullanıldı. 

48 yaşındaki çalıştırıcı, son olarak Bundeliga 2 ekiplerinden Hamburg’ta görev almıştı.

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