Hülleli geçiş için mi değiştirdiniz?

Son yıllarda skandallarla anılan Gaziantep Üniversitesi, kısa süre önce Yatay Geçiş Şartları Yönergesi’nde değişikliğe gitti. Özel üniversitelerdeki öğrencilere “yatay geçiş kolaylığı” sağladığı belirtilen değişiklik, yatay geçiş başvurularının ardından eski haline getirildi. Kimlerin Gaziantep Üniversitesi’ne geçiş yapması için bu hülleye imza atıldığı ise bilinmiyor.

Gaziantep Üniversitesi'nin yatay geçiş şartları arasında genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.80 olması ve “Öğrencinin üniversiteyi kazandığı yıl ÖSYM puanı, yatay geçiş için başvurduğu bölümün ilgili yıldaki ÖSYM puanı ile eşit veya en fazla 10 puan düşük, Tıp, Diş Hekimliği ve Hukuk Fakülteleri için eşit veya en fazla 5 puan daha düşük olması” şartı yer alıyordu.

Ancak yatay geçiş başvurularına kısa süre önce 29 Temmuz 2024 Tarihli Senato Toplantısı’nda bazı değişiklikler yapıldı. “Öğrencinin kazandığı yıldaki puanına ilişkin eşit veya 10 puan düşük, yine Tıp, Diş Hekimliği ve Hukuk Fakülteleri için eşit veya 5 puan düşük şartlarını taşıyan” 5. madde kaldırıldı.

SESSİZCE GERİ EKLENDİ

Bu değişikliğin ise özel üniversitelerde okuyan ve Gaziantep Üniversitesi’ne geçiş yapmak isteyen “Öğrencilerin” veya iktidarın yakın bazı isimlerin çocukları için yapıldığı iddia edildi. Yatay Geçiş Başvuru sürecinden sonra ise 28 Ağustos 2024 tarihinde kaldırılan madde yeniden Yatay Geçiş Şartları Yönergesi’ne eklendi.

DEĞİŞİKLİK KİMLER İÇİN?

Şahinbey Belediye Meclisi’nin eski Meclis Üyesi CHP’li Uğur Kalkan ise BirGün’e yaptığı açıklamada, “Daha önce başarılarıyla gurur duyduğumuz Gaziantep Üniversitesi, son yıllarda maalesef skandallarla gündeme geliyor. Bu dönemki yatay geçiş başvuruları için bir defaya mahsus yönetmelik maddesinde değişiklik yapılıyor. Yatay geçiş başvuruları bu değişikliğe göre ilan ediliyor. Yatay geçiş başvuruları bittikten sonra madde tekrardan eski haline döndürülüyor. Bu maddenin durduk yere değiştirildiğini düşünmüyorum. Gaziantep Üniversitesi acaba kim ya da kimler için bu maddeyi değiştirdi?” dedi.

KİMLER GEÇİŞ YAPTI?

“Değişiklik yapılmış haline göre çok daha düşük puanlı başvurular oldu mu? Olduysa bu başvurular nasıl sonuçlandı?” sorularını da dile getiren CHP’li Kalkan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kişiye özel kadro ilanlarına çok rastladık ama kişi veya kişilere özel yatay geçiş başvuru şartlarının bir defaya mahsus değiştirildiğini ilk defa şahit oluyoruz. Yine bunun yanında geçenlerde TÜGVA Gaziantep İl Temsilcisi imamın bir anda Fakülte Sekreteri olarak atandığını basından okumuştuk. Bu kişinin muhtemelen üniversitedeki durumu kalıcı olsun diye sonradan da Kültür Müdürlüğü'nde Şube Müdürü olarak atamasını yaptılar. Anlaşılan o ki Gaziantep Üniversitesi'nin mevcut rektörü bugünlerde yeniden atanmak için tüm tuşlara basmış durumda. Gaziantep Üniversitesi'nin önümüzdeki yılları da heba olmasın artık. Gaziantep'i ve Gaziantep Üniversitesi'ni gerçekten iyi bilen, üniversiteyi daha da yukarılara taşıyacak birisinin artık rektör olmasını istiyoruz. Skandallarla değil, başarılarla ismini duyuracak birisi Gaziantep'e ve Gaziantep Üniversitesi'ne çok yakışır.”