Hulusi Akar'dan Nevşin Mengü ve Ümit Özdağ'a tepki

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AKP Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, gazeteci Nevşin Mengü ile Zafer Partisi Ümit Özdağ'a tepki gösterdi.

Hulusi Akar, “Kişisel PR ve reyting uğruna kimse itibar suikastı yapamaz. Sözde bir gazetecinin tamamen masa başında ürettiği, kurgulanmış, gerçeklikle hiçbir şekilde bağdaşmayan, tümüyle hayal ürünü bilgileri servis etmesi kabul edilemez. Basın ahlak esaslarını yok sayanları ve entelektüel ahlak yoksunlarını kınıyoruz!” ifadelerini kullandı.

Akar, mesnetsiz iddiaların hukuki zeminde karşılık bulacağını belirterek, “Sorumsuzluğu ve seviyesizliği meslek edinmişlerin kamuoyunu meşgul etmesine müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Kuyuya taş atana da taşın peşinden atlayana da hukuk çerçevesinde hesap soracağız” dedi.

Hulusi Akar, bu iddiaların tamamen asılsız olduğunu vurgulayarak, hem Mengü hem de Özdağ hakkında hukuki sürecin başlatılacağını söyledi.

İDDİALARIN DETAYLARI

Nevşin Mengü, Hulusi Akar'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştüğünü ve genç teğmenlerin Zafer Partili olduğunu söylediğini ileri sürdü.

Mengü, Akar'ın 30 Ağustos'ta yaşanan bir olay sonrası Bahçeli'yi genç teğmenlere karşı Zafer Partisi üzerinden kışkırttığı iddiasında bulunmuştu.

Nevşin Mengü'nün iddialarını paylaşan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da, “Görüştüğüm kaynaklar, Hulusi Akar'ın yeniden Milli Savunma Bakanı olmak için genç teğmenler üzerinden ortalığı karıştırdığını ileri sürdü” diyerek bu iddiaların çok ciddi olduğunu ve Zafer Partisi'nin konuyu yakından takip edeceğini söylemişti.