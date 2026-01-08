Hulusi Akar'dan Suriye açıklaması: İllegal grupların mutlaka yok olması lazım

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AKP Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Suriye ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Akar, yaptığı açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Türkiye'nin hak ve menfaatlerini korumak, sınırların güvenliğini sağlamak için gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürdüğünü" belirtti.

Suriye'de SDG'nin faaliyetlerini sürdürmeye çalıştığını belirten Akar, "Oradaki illegal grupların mutlaka ve mutlaka yok olması lazım. Onların Suriye'nin geleceğinde yeri olmadığını Cumhurbaşkanı'mız ve ilgili bakan arkadaşlarımız müteaddit defa dile getirdiler, getirmeye devam ediyorlar" diye konuştu.

Şehit aileleri ve gazilerin özlük haklarına yönelik TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda yapılan çalışmalara ilişkin de bilgi veren Akar, şunları söyledi:

"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızla beraber Milli Savunma Komisyonu olarak ilgili bakanlıklar ve kurumlarla iç içe çalışmak suretiyle buradaki hakkın, hukukun en üst düzeyde sağlanması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın, 'yapılması gereken ne varsa bunların gerçekleştirilmesi' hususunda açık direktifleri var. Bu şekliyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve inşallah bunları yakın zamanda sonuçlandırmak suretiyle şehit ailelerimizin ve gazilerimizin en üst düzeyde ihtiyaçlarının karşılanması için gayret gösteriyoruz. İnşallah hep beraber çalışmalarımızı tamamlayacağız."