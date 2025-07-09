Hulusi Akar'ın açtığı davada karar: Nevşin Mengü 30 bin TL tazminat ödeyecek

Gazeteci Nevşin Mengü'nün, eski Milli Savunma Bakanı ve milletvekili Hulusi Akar hakkında dile getirdiği iddialarla ilgili davada mahkeme kararını açıkladı.

Mengü’nün, Akar’ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştüğünü ve bazı genç teğmenlerin Zafer Partisi’ne yakın olduğunu söylediğini ileri sürmesinin ardından Akar, kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle tazminat davası açmıştı.

Mengü’nün bu sözlerinin, 30 Ağustos 2024’teki Kara Harp Okulu mezuniyet töreni sonrası yaşanan gelişmelere ilişkin olduğu ve Hulusi Akar’ın genç teğmenlere yönelik süreci Bahçeli üzerinden etkilemeye çalıştığı yönünde değerlendirmeler içerdiği belirtilmişti.

MAHKEME: KISMEN HAKLI

Ankara 41. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşmada her iki tarafın avukatları hazır bulundu. Akar’ın avukatı, Nevşin Mengü'nün 'mesnetsiz iddialarla' Akar’ı hedef aldığını, hiçbir resmi görevi bulunmamasına rağmen olayla ilişkilendirildiğini ve bu açıklamaların hem gerçeğe aykırı hem de kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğunu öne sürdü.

Nevşin Mengü’nün avukatı ise gazetecilik çerçevesinde hareket edildiğini, herhangi bir hakaret ya da iftira bulunmadığını belirterek, davanın reddini istedi.

Mahkeme, tarafları dinledikten sonra davanın kısmen kabulüne karar vererek Nevşin Mengü’nün Hulusi Akar’a 30 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti. Akar, davayı 26 Kasım 2024’te, 100 bin TL talebiyle açmıştı.