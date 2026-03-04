Hulusi Akar: İran tarafından İncirlik’e saldırı olabilir ancak orada her şey Türkiye’nin kontrolünde

Eski Milli Savunma Bakanı, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AKP Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının ardından İran'ın bölgedeki ABD üslerini hedef almasını değerlendirdi.

Kayseri Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen ‘Güçlü Türkiye, Güçlü Gençlik’ konferansında konuşan ve İran'ın İncirlik Üssü'ne saldırabileceğini belirten Akar, "İran tarafından ‘Amerikan üssü’ denilerek İncirlik'e bir saldırı olabilir. Ancak bu yanlış biliniyor. İncirlik Üssü’nün A’dan Z’ye, kapısından penceresine, tavanından bacasına kadar her şey Türkiye’nin kontrolünde" dedi.

"İRAN TARAFINDAN SALDIRI OLABİLİR"

İran’ın ABD'nin üssü diye ‘İncirlik Üssü’ne herhangi bir saldırı yapmaması gerektiğini, İncirlik Üssü’nün sahibinin Türkiye olduğunu söyleyen Akar, şunları kaydetti:

"İsrail ile Amerika beraber oldular. Uçaklarıyla, düzeleriyle, balistik füzelerle karşılıklı olarak saldırılar oluyor. Bunun sonunda ekonomik anlamda, enerji taşımacılığı ve enerji güvenliği anlamında ciddi sorunlar ortaya çıkabilir. Göç dalgaları yaşanabilir. Herhangi bir şekilde bize karşı, İsrail ya da Amerika tarafından olmasa bile, İran tarafından ‘Amerikan üssü’ denilerek İncirliğe bir saldırı olabilir."

"İNCİRLİK ÜSSÜ TÜRKİYE'NİN KONTROLÜNDE"

Üssün tamamen Türkiye'nin kontrolünde olduğunu dile getiren Hulusi Akar, üssün vurulmayacağını düşündüğünü ifade etti: