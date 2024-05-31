Hulusi Akar mikrofonu açık unuttu: "Bilgi geldi, oylayıp reddedeceğiz"

TBMM Milli Savunma Komisyon Başkanı Hulusi Akar, CHP'li Murat Bakan'ın konuşması sırasında mikrofonunu açık unuttu. Bakan'ı tanımayan Akar'ın yanındaki kişiyle konuşması sırasında "Oylayıp reddedeceğiz" ve "Bilgi geldi" sözleri sosyal medyada gündem oldu.

TBMM Milli Savunma Komisyonunda CHP Genel Başkanı Yardımcısı Murat Bakan'ın TSK personellerinin çalışma şartları ve özlük haklarına ilişkin konuşması sırasında komisyon başkanı Hulusi Akar, mikrofonunu açık unuttu.

Yanındaki kişiyle diyalogu duyulan Hulusi Akar, "Nerede lan? Burada konuşan nereden?" dedikten sonra Murat Bakan'ın komisyonda konuşup konuşamayacağını sordu.

"BİLGİ GELDİ"

Murat Bakan'ın adını ve soyadını da soran Akar, ne zaman oylama yapılacağını da yanındaki kişiye danıştı.

Yanındaki kişinin "Oylayıp reddedeceğiz" demesi üzerine bunun nedenini soran Hulusi Akar, "Bilgi geldi" şeklinde yanıt aldı.