Hulusi Akar: Silah bırakmazlarsa kendileri bilir

Eski Genelkurmay Başkanı ve AKP Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, çeşitli programlara katılmak üzere Nevşehir'e gitti.

AKP Nevşehir İl Başkanı Muhammed Feyzi Aygün'e ziyaret eden Akar, burada yaptığı açıklamada PKK lideri Abdullah Öcalan'ın çağrısı hakkında konuştu.

"İNANÇ VE GÖRÜŞÜMÜZDE DEĞİŞİKLİK SÖZ KONUSU DEĞİL"

Hulusi Akar, şunları kaydetti:

"Burada hiçbir şekilde taviz söz konusu değil, herhangi bir af söz konusu değil. Herkes cezasını çekecek o ayrı konu ama terörün bitmesi için girişimlerde bulunuluyor. Sahada hiçbir şey değişmedi, Mehmetçik onların barınaklarını başına yıktı, terörle mücadele gece gündüz sürüyor. Terörün bitmesi için girişimler sürüyor. Terörsüz Türkiye diyoruz. Bu alttan alma, taviz değil. Bu şehitlerimizin kanını yok saymak değil, bu konuda son derece hassasız. Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bahçeli bu konuda her türlü hassasiyeti gösterdi. Dün de gerekli açıklama yapıldı ve örgüt başı 'silahları bırakacaksınız, örgütü feshedeceksiniz' dedi. Bunu yaparlarsa da yapmazlarsa da kendileri bilir. Bizim terörü bitirme konusundaki azim ve kararlılığımız kesindir. Ölürsek gazi, kalırsak şehit anlayışıyla sonuna kadar mücadele edeceğiz. Amacımız terör belasına karşı enerjimizi harcamaktan kurtulup, Türkiye'nin refahı ve geleceği için çalışmaktır. Herhangi bir şekilde inanç ve görüşümüzde değişiklik söz konusu değildir. Terörist teröristtir, Türkiye Cumhuriyeti de sapasağlam yerinde duruyor. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."