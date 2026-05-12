Human Was Arter’de prömiyer yapıyor

Koreograf Ekin Bernay imzalı çok katmanlı performans işi Human Was, 15 Mayıs’ta Arter’in performans salonu Karbon’da izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Beden, sistem ve zaman arasındaki dönüşümü merkeze alan performans, 12 dansçı, canlı ses tasarımı ve görsel ritüeller eşliğinde sahneye taşınacak.

İlk gösterimi 15 Mayıs Cuma günü saat 20.30’da gerçekleşecek performans, 16 Mayıs Cumartesi günü ise 16.30 ve 20.30 seanslarıyla yeniden seyirci karşısına çıkacak. İzleyiciyi yalnızca izleyen değil, performansın parçası hâline gelen bir tanıklık alanına davet eden yapım, koreografi, ses ve görsel anlatıyı bir araya getiriyor.

Beş bölümden oluşan Human Was, tekdüze sistemler içinde aynılaşan insan figüründen hareket ederek küresel yıkımların izlerine, zamanın beden üzerindeki etkilerine ve dönüşüm ihtimaline uzanan bir anlatı kuruyor. Performans boyunca doğaçlamalara da yer verilirken, her temsil kendi özgün ritmini ve dönüşümünü yeniden üretiyor.

İnsan sonrası bir varoluş fikrinden beslenen çalışma, bedenin sınırlarını, kolektif hareketin anlamını ve günümüz dünyasında dönüşümün mümkün olup olmadığını sorguluyor. Canlı ses tasarımıyla desteklenen performans, hareket ve ritüel arasındaki ilişkiyi sahne üzerinde görünür kılıyor.

Performansın yaratıcı dansçı kadrosunda Barış Diker, Begüm Canbulatoğlu, Beste Demir, Diana İzel Koç, Diren Ezgi Yıldızkan, Gizem Seçkin, Ekin Ançel, Ekin Bernay, Halil İbrahim Aygün ve İlayda İpekçi yer alıyor. Eserin ses tasarımını Anna Lann, ışık tasarımını Cem Yılmazer, kostüm tasarımını ise Mert Yemenicioğlu üstleniyor.