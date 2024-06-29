Humanist Kitap’tan 'Evren, Tarih ve Sen' raflarda

Mehmet Güzel’in ikinci kitabı Evren, Tarih ve Sen Hümanist Kitap’tan çıktı.

Yazar Mehmet Güzel’in ikinci kitabı Evren, Tarih ve Sen Hümanist Kitap’tan çıktı.

Kitapta Mehmet Güzel, tarihte yaşanmış olaylarla bugünü birleştirmekte ve yaşama dair deneyimlerini ve önerilerini aktarıyor.

Evren, Tarih ve Sen, doğanın ve evrenin işleyip prensiplerinin,günümüzde farklı zaman ve mekânlarda da olsa benzerlik göstereceğinden hareketle; bugünü

anlamaya çalışmakta ve yorumluyor.

İnsanların, toplumların hatta iş dünyasının ulaşılması istenen türlü hedeflere varmak için doğanın ve evrenin prensiplerini anlamakta ve bir yol gösterici olarak işlemekte ve örneklerle rehberlik ediyor.



Üst düzey yönetici ve yazar Mehmet Güzel’in 'Görünmeyeni Görebilmek' adlı kitabından sonraki ikinci kitabı olan Evren, Tarih ve Sen kişisel gelişim ve yaşam kitapları içinde yerini alıyor; sade dille ve sürükleyici bir okuma serüvenine okurlarını davet ediyor:



“Evrenin işleyişini sağlayan kanunlar, prensipler, kişisel yolculuğumuzda ve günlük hayatımızda da geçerlidir. Bir gezegenin Güneş'in etrafında dolaşma prensibi sizi hedefinizin yörüngesinde tutacak. Mimar Sinan’ın köprü inşa etmesini sağlayan akışkanlar mekaniği prensibi sizin yolunuzu açacak. Uzay araçlarına ivme kazandıran kütle çekimi yasası, size de enerji sağlayacak. Tesla’nı alternatif akım yaklaşımı sizi ve etrafınızı büyütecek, uçak kanadının tasarım prensibi sizi yükseltecek… 30.000 yıl öncesinden de 2 sene öncesinden de öğreneceğimiz, değer üreteceğimiz çok olay var. Atalarımızın mağaralara çizdiği resimler, sanayi devrimleri, bir Wimbledon Finali, Florence Nightingale’in Üsküdar’da gerçekleştirdiği hayati değişim, 2020 Tokyo Olimpiyatlarındaki çarpıcı olaylar, Mısırlıların bize bıraktığı hikâyeler… Bu tarihi olayların hepsinden ve daha fazlasından yapılacak çıkarımlar size yolculuğunuzda büyük destek olacak.



Başarı yolculuğu, doğru hedefi belirlemek kadar hedefi doğru belirlemekle de başlıyor. Her yolculuk öncesi yapıldığı gibi, başarı yolculuğu öncesi de hazırlık yapılmalıdır. Kendinizi hazırlamak, olası engelleri öngörmek, gerekli kaynakları hazır tutmak ve yol arkadaşlarınızı belirlemek, size iyi gelecek bir yolculuk için olmazsa olmaz hazırlıklardır. "Evren, Tarih ve Sen" size başarı yolculuğunuzda size eşlik edecek. Yolculuk sırasında karşınıza çıkan engellerle başa çıkmak, destek bulmak, ihtiyacınız olan enerjiyi bulmak ve verimli kullanmak için de size destek olacak.



Bu kitap size başarıya ulaşma yolunda yol arkadaşlığı yapacak.



Tabii ki en büyük referans sensin… Senin yaşadıkların, gerçekleştirdiklerin, başardıkların, öğrendiklerinle harmanlanacak bütün bu evrensel ve tarihsel kazanımlar senin başarmanı kolaylaştıracak…”