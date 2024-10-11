Hünkâr Hacı Bektaş Veli Festivali Maltepe’de

Kültür Sanat Servisi

Toplumsal dayanışmayı, kültürel mirası ve sanatın birleştirici gücünü vurgulamak amacıyla bu yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından üçüncüsü düzenlenen Serçeşme Hünkâr Hacı Bektaş Veli Festivali bugün Maltepe Etkinlik Alanı’nda başlıyor.

13 Ekim'e kadar üç gün boyunca müziğin, kültürün ve toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerini bir araya getirecek olan festival, Selda Bağcan, Edip Akbayram, İlkay Akkaya, Mazlum Çimen, Barabar, Dertli Divani, Cengiz Özkan gibi çok sayıda sanatçıyı sahnesinde ağırlayacak. Alevi-Bektaşi kurumlarının paydaşlığında hazırlanan festivalde, konserler, paneller, semahlar, atölyeler, 'Aşk-ı Hakikat' sergisinin yanı sıra, bu yıl ilk kez 20 yayınevi de stantlarıyla alanda yer alacak.

Serçeşme Festivali’nde katılımcılar İBB Çocuk, İBB Kadın ve farklı sivil toplum kuruluşlarının stantlarını ziyaret etme, yeme içme ve etkinlik alanlarında vakit geçirme imkânı da bulacaklar. Bu kapsamlı festivalin ücretsiz biletleri İstanbul Senin uygulaması üzerinden temin edilebilir.